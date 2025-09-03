Dette skjer i dag

USA: Fed Beige Book, kl. 20.00

Annet:

Danske Bank: Konjunkturprognose

Nordea Markets: Nordea Economic Outlook

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

Salesforce

Ekskl. utbytte:

Hafnia, Odfjell Drilling

Dette er noen av de viktigste sakene i med Finansavisen onsdag:

Bettina Banoun, skatteadvokat i Wiersholm, varsler en ny flodbølge av skatteflyktninger etter valget – hvis valgresultatet ikke tilsier skattekutt.

Hun sier pågangen er litt lik som den var fra 2021 til 2022, og at de «dessverre har mange klienter som sier at de flytter hvis det ikke kommer et skifte». Banoun legger til at særlig gründermiljøene er klare på dette, men også investorer med større formuer.

Investor Øystein Stray Spetalen overfører samtlige aksjer i investeringsselskapet Ferncliff Holding til sine to døtre, Sophie og Jenny Stray Spetalen . Espen Ommedal, skatteadvokat i Thommessen, mener dette skyldes frykt for at arveskatten kan komme tilbake.

Aksjene i Ferncliff fordeles 50/50 mellom døtrene. Selskapet gjorde opp regnskapet for 2024 med en bokført egenkapital på 2,8 milliarder kroner.

Formuesskatt kan stoppe børsnoteringen av Rem Offshore.

Skipsreder Aage Remøy vil få en skatteregning på 24 millioner kroner hvis han tar rederiet på børs. Han forklarer at han ikke kan hente pengene fra noe annet sted enn selskapet, og siden de to andre, utenlandske eierne også skal ha sitt, vil det tappe Rem for 72 millioner.

Det paradoksale i det hele, ifølge Remøy, er at de to utenlandske eierne kan velge å bruke pengene på å kjøpe nye aksjer i rederiet, mens han selv må bruke dem på formuesskatt.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyre-leder Erna Solberg. Hun kjører fortsatt på at det eneste riktige er å gi stemmen til Høyre. Uten flere Høyre-stemmer blir det ikke borgerlig flertall og borgerlig regjering, sier Solberg. Det er enkel matte, sier hun.

Det er feil. Avgjørelsen faller med utjevningsmandatene, det er der slaget står. MDG må ned, det er løsningen. Enkel matte, skriver Hegnar.