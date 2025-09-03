I løpet av august reiste 208.153 passasjerer med Norse Atlantic, opp 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Flyselskapet melder samtidig om en oppgang i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 17 prosent. Kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) steg totalt 7 prosent fra august 2024.

Kabinfaktoren var opp 8 prosentpoeng mot samme periode i fjor til 95 prosent. Selskapet har dermed en kabinfaktor på over 90 prosent for tiende måned på rad.

64 prosent av flyvningene til Norse gikk på planlagt avgangstid, ned 15 prosentpoeng sammenlignet med august 2024.