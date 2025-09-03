Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Alphabet steg markant etter stengetid i går, og dro samtidig med seg Apple. Begge selskapene har høy indeksvekt i S&P 500 og Nasdaq, og kursutviklingen er derfor ventet å prege handelen på Wall Street i dag.

«Bakgrunnen er en rettslig kjennelse som gikk i Alphabets favør. Selskapets monopol­liknende posisjon innen «search» har lenge vært under regulatorisk press, men gårsdagens avgjørelse innebærer at Alphabet ikke må selge Chrome», skriver han.

«For Alphabet reduserer dette en betydelig juridisk risiko, og lettelsen smittet over på Apple, som selv står overfor flere saker knyttet til App Store og markedsmakt. Markedet tolker dette som et tegn på at de amerikanske domstolene fortsatt stiller strenge krav til myndighetene for å gripe inn mot teknologigigantene», påpeker Berntsen.

Analytikeren mener det interessante spørsmålet er hvordan innovasjon kan endre konkurransebildet raskere enn regulering.

«OpenAIs ChatGPT, som allerede har endret brukeradferd hos mange, kan på lengre sikt svekke Googles dominans innen søk. Dersom dette skjer, kan behovet for regulatoriske inngrep avta. Samtidig er Google selv tungt investert i kunstig intelligens (Gemini, AI-integrert søk), og kampen om brukernes oppmerksomhet vil trolig avgjøres i produktutvikling snarere enn i rettssaler», skriver han.

«For investorer betyr dette at Alphabet og Apple kortsiktig nyter godt av redusert regulatorisk risiko, men at langsiktig usikkerhet fortsatt preger sektoren. AI-disrupsjon, regulatoriske prosesser i både USA og EU, samt den høye verdsettelsen i teknologisektoren, gir et bakteppe som kan bidra til økt volatilitet fremover», fortsetter Berntsen.

Asia

Det er bred nedgang på børsene i Asia onsdag morgen.

Mye av fokuset er på Kina, hvor president XI Jinping tirsdag samlet en rekke ledere, blant dem Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un, til å overvære en storstilt militærparade i Beijing. Paraden markerte at det er 80 år siden andre verdenskrig tok slutt.

I Kina er Shanghai Composites ned 0,96 prosent, CSI 300 går tilbake 0,88 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,40 prosent.

Nikkei i Japan faller 0,57 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,76 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen ned 0,29 prosent til 68,95 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,26 prosent på 65,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,54 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Wall Street er tilbake fra Labour Day, men investorene skulle nok ønske langhelgen varte noen dager lenger. Tirsdag lå alle de tre ledende indeksene solid i rødt betydelige deler av dagen. Mot slutten avtok nedgangen noe, men alle indeksene endte likevel klart i rødt

Nasdaq falt 0,82 prosent til 21.279,63. Dow Jones endte ned 0,55 prosent til 45.295,69. S&P 500 startet september ned 0,69 prosent til 6.415,55.

Tirsdag var det teknologisektoren som trakk ned, med gigantene Apple ned 1,2 prosent, Amazon ned 1,6 prosent, Microsoft ned 0,3 prosent og Meta ned 0,8 prosent. Tesla falt 1,4 prosent, og Alphabet stengte ned 0,7 prosent.