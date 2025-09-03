Oslo Børs svinger mellom rødt og grønt onsdag.

Kl. 11.09 står hovedindeksen i 1.635,05, opp 0,14 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 983 millioner kroner.

Bevegelser

Link Mobility styrkes onsdag morgen 3,05 prosent til 33,80 kroner på høy omsetning. Torsdag i forrige uke ble det kjent at selskapets største eier, PE-fondet Abry, solgte halvparten av sin eierpost , noe som åpnet døren for et kobbel av kjente finansprofiler. Odin-forvalter Atle Hauge mener Link Mobility «kan bli en utbyttemaskin».

Ellers blant de mest omsatte stiger Frontline 1,86 prosent til 208,20 kroner, etter å ha falt tirsdag.

Hafnia faller 1,17 prosent til 59,10 kroner, etter at Fearnley Securities nedgraderer aksjen til hold.

Aker Horizons fortsetter oppturen, og stiger for femte dag på rad. Aksjen er nå opp 0,72 prosent til 2,11 kroner, og har den siste uken lagt på seg 27 prosent.

De unge investorene Ulf Huse og Andreas Hofstad er blitt nummer 2 og 3 på aksjonærlisten i selskapet . De tror at Aker vil bruke børsskallet til å børsnotere Stargate-satsningen. Finansavisens Bjellesauportefølje tar nå inn aksjen.

Vow endte tirsdag opp 8,4 prosent, og stiger onsdag ytterligere 6,31 prosent til 2,19 kroner. Ulf Tore Hekneby, nærstående til finansdirektør Cecilie Brænd Hekneby, kjøpte i går 927.941 aksjer i selskapet til en snittkurs på 2,04 kroner. De to eier etter dette knappe 4,2 millioner Vow-aksjer.

Norse Atlantic melder om solid vekst i august. Kabinfaktoren var opp 8 prosentpoeng til 95 prosent, og flyselskapet har dermed en kabinfaktor på over 90 prosent for tiende måned på rad. Norse-aksjen styrkes 1,13 prosent til 8,96 kroner.

Storeier Anchor mottok aksept for 68,3 millioner aksjer i REC Silicon i det pliktige budet på 2,20 kroner pr. aksje, og øker dermed sin eierandel til 60,19 prosent. REC-aksjen faller 15,30 prosent til 1,69 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen ned 0,30 prosent til 68,93 dollar fatet, mens den ved børsslutt tirsdag ble omsatt for 68,54 dollar. WTI-oljen faller 0,37 prosent på 65,35 dollar fatet.

Equinor faller 0,48 prosent til 248,00 kroner. Morgan Stanley nedgraderer nå oljekjempen fra hold til salg, og kutter samtidig sitt kursmål på aksjen fra 248 til 230 kroner.

Aker BP stiger 0,20 prosent til 256,00 kroner, mens Vår Energi klatrer 1,03 prosent til 34,35 kroner.