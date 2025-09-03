Lisa Cook gikk i forrige uke til søksmål for å stanse president Donald Trump i hans forsøk på å fjerne henne fra styret i Federal Reserve. Mens markedet nå venter på den banebrytende dommen om Trump har legitime grunner til å sparke Cook, har hennes advokat Abbe Lowell servert en tirade i presidentens retning.

COOK-ADVOKAT: Abbe Lowell. Foto: Bloomberg

Tiraden som går frem av rettsdokumenter Bloomberg gjengir onsdag, er en skjerpelse av argumentasjonen Lowell brukte i en høring i forrige uke.

«Anklagene mot Cook er ikke noe mer enn et sett utvalgte, klipp-og-lim-beskyldninger for å gi presidenten politisk dekning til å fjerne et styremedlem han er uenig med politisk,» skriver advokaten.

Lowell understreker at Trump ikke har gyldig grunnlag for å avskjedige Cook «med saklig grunn» – i det som er et nøkkelpunkt i søksmålet. Han bedyrer at Cook aldri har begått boliglåns­bedrageri.

Ba justisministeren undersøke

Presidentens krav om at Cook måtte gå kom etter at en av hans allierte, direktør Bill Pulte i Federal Housing Finance Agency (FHFA), oppfordret justisminister Pam Bondi til å undersøke to boliglån Cook har tatt opp.

I et brev til Bondi datert 15. august hevdet Pulte at Cook kan ha begått straffbare handlinger ved å «forfalske bankdokumenter og eiendomsregistre» for å sikre seg gunstigere lånebetingelser. Brevet dokumenterer to lån Cook tok opp i 2021: ett i Ann Arbor, Michigan og ett i Georgia.

Begge kontraktene forpliktet henne til å bruke eiendommene som primærbolig. En rapport fra Philadelphia Fed, gjengitt av Bloomberg, påpeker dog at det finnes tilfeller av utilsiktet feilrapportering, for eksempel når låntakere ikke har klart å selge opprinnelig bolig grunnet et svakere boligmarked enn forventet.

– Låser henne ute av kontoret

Cook har bedt om en såkalt «emergency ruling» for å beholde jobben, men tirsdagens rettsdokumenter viser ifølge nyhetsbyrået at en avgjørelse trolig ikke kommer før slutten av uken. Dommer Jia Cobb i den føderale distriktsdomstolen i Washington D.C. har gitt regjeringen frist til torsdag for å levere ytterligere argumenter.

«Det å la presidenten låse Cook ute av kontoret, selv midlertidig, vil lage en sprekk i grunnmuren som utgjør Federal Reserves nær hundreårige uavhengighet. Det er noe som ikke kan gjøres ugjort, selv om Cook til slutt skulle bli gjeninnsatt», skriver Cook-advokat Lowell.

Fed har ifølge Bloomberg ikke tatt stilling til tvisten, men uttalt at enhver rettslig kjennelse vil bli respektert.