«UBS har regnet seg frem til at de «harde dataene» fra den amerikanske økonomien i perioden mai til juli viste et forhøyet risikonivå. Meglerhuset anslår nå at det er hele 93 prosent sannsynlighet for at USA er på vei inn i resesjon, melder Fortune.

Dette beskrives som et «historisk urovekkende nivå», ifølge UBS, ettersom signalet tidligere har hatt høy treffsikkerhet i å fange opp vendepunkter.



Banken viser til at nøkkelindikatorer som inntekt, konsum, industriproduksjon og sysselsetting har svekket seg markant siden februar. Analysen filtrerer bort sentimentmålinger og finansmarkedsdata, og baserer seg utelukkende på faktiske tall.

Les også Venter kraftig USA-fall Etter høy fart i andre kvartal, er USA på vei inn i veggen, tror økonomene, som venter svært svak BNP-vekst ut året.

– Slapt

Meglerhuset peker også på den inverterte rentekurven – et klassisk resesjonstegn – som nå er 23 prosent invertert. I tillegg har økende stress i kredittmarkedene løftet resesjonsrisikoen fra kredittmålinger til 41 prosent, dobbelt så høyt som ved inngangen til året, skriver Fortune.

Når UBS kombinerer alle indikatorene, kommer den samlede sannsynligheten for resesjon i juli ut på 52 prosent, opp 15 prosentpoeng siden januar.

Banken advarer dermed mot et svært skjørt balansepunkt for amerikansk økonomi – langt svakere enn en «myk landing», men uten tegn til total kollaps. Prognosen er «slapp vekst» i 2025, etterfulgt av bedring i 2026.

– Slapt, mykt, svakt, ja – men ikke kollaps, oppsummerer UBS-teamet ledet av Pierre Lafourcade.

Les også – AI-rallyet har mye mer å gå på Aksjestrateg Julian Emanuel i Evercore tror AI-rallyet har mye mer å gå på, og spår S&P 500 opp 20 prosent innen utgangen av neste år.

50–50

Ifølge Fortune deler flere analytikere bekymringen. Moody’s-sjeføkonom Mark Zandi advarte i forrige måned om at USA står på kanten av resesjon, særlig etter store revisjoner ned i sysselsettingstallene for juli.

JPMorgan har pekt på at det kraftige fallet i etterspørselen etter arbeidskraft ofte har varslet nedgang tidligere.

Zandi mener vinteren 2025/2026 blir den mest sårbare perioden, og anslår en 50-50 sjanse for resesjon. Han påpeker at delstater som utgjør nesten en tredjedel av amerikansk BNP allerede er i, eller nær, resesjon.

En som også ser mørkt på USAs utsikter er hedgefondmilliardæren Ray Dalio. Dalio uttalte til Financial Times på tirsdag, at USA er på randen av en gjeldskrise.

– De store overskridelsene som nå følger av det nye budsjettet vil sannsynligvis utløse et gjeldsindusert hjerteinfarkt i relativt nær fremtid, hevder Dalio, som mener USA vil bli hardt straffet etter mange år med store underskudd og uholdbar gjeldsvekst.

– Jeg vil anslå tre år, pluss/minus ett til to.