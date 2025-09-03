Markant nedgang på Oslo Børs: Shippingrally – forvalterfavoritt stiger

Hovedindeksen ved Oslo Børs taper terreng og er i 14-tiden ned 0,6 prosent til 1.622 poeng, etter et fall på 0,9 prosent tirsdag.

Novemberkontrakten på Brent har vært i rødt store deler av dagen, men falt markant rundt klokken 11.30 etter Opec+-rykter om at oljekartellet vil øke produksjonen. Fallet er nå på 1,8 prosent til 67,92 dollar.

Ifølge Citi var det forventet at Opec+ ville holde produksjonen uendret i oktober. Men nå ser det ut til at gruppen kan begynne å rulle tilbake produksjonskuttet på 1,65 millioner fat pr. dag.

Equinor , som nok en gang er blitt nedgradert av analytikerkorpset – i dag hos Morgan Stanley, faller 2,0 prosent. Aker BP handles ned 1,5 prosent, mens Vår Energi faller 0,7 prosent.

Shippingsektoren utmerker seg med 1,2 prosent oppgang. Frontline, som fikk ekstra fart av Opec-meldingen, stiger 4,7 prosent. Hunter er opp 7,7 prosent.

DNB Carnegie-analytiker Jørgen Lian sier på Børsmorgen at tankmarkedet venter på at Opecs varslede produksjonsøkning skal materialisere seg. Det kan trekke opp etterspørselen «betydelig» fremover, tror analytikeren.

Dessuten melder Arctic Securities at skipsmeglere «rapporterer at tilgjengelig tonnasje er i ferd med å bli knapp».

Produkttankrederiet Hafnia stiger 1,8 prosent. Fearnley Securities har nedgradert aksjen til hold.

Medvind for flyaksjer

Link Mobility stiger 3,7 prosent, etter en opgang på 2,3 prosent dagen før.

Finansavisen skrev i går at flere finansprofiler laster opp , og at utbytte kan komme neste år, ifølge Odin-forvalter. Dessuten uttalte Arctics investeringsdirektør at Link er et «must» i enhver portefølje med norske aksjer.

Storeier Anchor mottok aksept for 68,3 millioner aksjer i Rec Silicon i det pliktige budet på 2,20 kroner pr. aksje, og øker dermed sin eierandel til 60,19 prosent. Rec-aksjen stuper 24,4 prosent.

Norse Atlantic melder om solid vekst i august. Kabinfaktoren var opp åtte prosentpoeng til 95 prosent, og flyselskapet har dermed en kabinfaktor på over 90 prosent for tiende måned på rad. Norse-aksjen stiger 0,1 prosent.

Norwegian stiger rundt 1,6 prosent. DNB Carnegie melder at det er positivitet i forkant av trafikkrapporten for august, som er ventet 4. september, «ettersom vi forventer en svak økning i kabinfaktor og sterk yield-vekst».

Aker Horizons, som har steget rundt 25 prosent på fire dag, faller 1,5 prosent onsdag.

De unge investorene Ulf Huse og Andreas Hofstad er blitt nummer to og tre på aksjonærlisten i selskapet . De tror at Aker vil bruke børsskallet til å børsnotere Stargate-satsingen. Nordea sår tvil om dette, og peker på at Aker har tidligere brent seg på å ri bølger i kapitalmarkedet, slik det gjorde med den grønne bølgen for fire–fem år siden.

Europris stiger 1,7 prosent. SEB har jekket opp kursmålet og oppfordrer til å «ikke bli hengende etter».

Ellers er Norsk Hydro opp 2,2 prosent, DNB er ned 1,7 prosent, og Kongsberg Gruppen handles opp 0,2 prosent.