Tryg: 48 ansatte i Bergen mister jobben

Mens 48 ansatte må gå i Norge, mister 47 jobben i Danmark og hele 85 stillinger kuttes i Sverige, ifølge Finans Watch.

Tryg-konsernet kutter stillingene som følge av at det utvider sitt partnerskap med det indiske IT- og konsulentselskapet Tata Consultancy Services (TCS).

Pressesjef Ole Irgens bekrefter overfor BT at alle de 48 stillingskuttene i Norge er innenfor IT og ved det norske hovedkontoret i Fyllingsdalen i Bergen.

– Selskapet forventer å kunne tilby nye jobber til en betydelig andel av de berørte, skriver Irgens i en epost.

– Vi forenkler vårt IT-landskap for ytterligere å kunne investere i ny teknologi og utvikle vår virksomhet på tvers av Skandinavia. På den måten kan vi levere de beste kundeopplevelsene, slik at vi fortsatt skiller oss ut i markedet og styrker vår konkurranseevne, sier Johan Kirstein Brammer, administrerende direktør i Tryg i en pressemelding.

Tryg har omtrent 7000 ansatte i Skandinavia, med over 6 millioner kunder i Norge, Sverige og Danmark. Per i dag har konsernet mer enn 1300 IT-leverandører, men en strategi om å redusere dette betraktelig.

