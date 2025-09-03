Tech-rally på Wall Street etter Google-dom

Etter to handelsdager med markante fall på Wall Street starter onsdagens handel med oppgang.

Kort tid etter børsåpning er S&P 500 opp 0,4 prosent, Nasdaq stiger 0,85 prosent, mens Dow Jones faller 0,1 prosent.

På makrofronten kommer JOLTS stillingsåpninger og industriordrer begge kl. 16.00. Fed Beige Book, gjerne omtalt som USAs ekvivalent til Norges Banks Regionalt nettverk, publiseres kl. 20.00.

Lange renter skremmer

Markedet har igjen blitt skremt av en rask og markant oppgang i globale lange renter, drevet av blant annet budsjettbekymringer.

I USA har en føderal ankedomstol nylig avgjort at mesteparten av USAs tollavgifter er ulovlige. Nå er det opp til Høyesterett å komme med en endelig avgjørelse. Tollinntektene har bidratt til å redusere noe av budsjettunderskuddet, men kan potensielt måtte tilbakebetales.

– Det er kjempeskummelt det vi ser tendensene til nå i rentemarkedet, uttalte allokeringssjef i Storebrand, Olav Chen.

Også i Storbritannia er det kaos i lange renter og i pundet.

– Man må ha tungen rett i munnen nå. Er det Storbritannia som driver rentene opp i USA, eller omvendt? Eller er det frykten for at Fed skal miste sin uavhengighet som er hoveddriveren? Hvorfor stiger gullprisen; er det fordi man ikke vil ha statsobligasjoner? sa Chen.

Ved åpning på Wall Street er tiårsrenten ned 1 basispunkt til 4,265 prosent, mens 30-årsrenten faller 2,4 basispunkter til 4,947 prosent.

Volatilitetsindeksen VIX faller 0,8 prosent til 17,07 poeng.

Les også Japansk gjeld: Kjempehopp Renten på japanske statsobligasjoner gjorde et hopp natt til onsdag. Det kan by på problemer for langt flere enn kun japanerne.

Tech-rally

Etter børsslutt onsdag ble det kjent at Alphabet, morselskapet til Google, ikke må selge nettleseren Chrome. Justisdepartementet har anklaget selskapet for å drive ulovlig monopol i søkemotormarkedet.

Aksjen fyker opp 7,1 prosent.

For Apple betyr rettsavgjørelsen at Google vil fortsette å betale for å være standardsøkemotor i Safari og Siri-funksjonen.

Apple-aksjen stiger 3,2 prosent.

Ellers er Nvidia opp 0,5 prosent og Tesla stiger 1,3 prosent.

Rett før børsåpning meldes det at Hafnia vil kjøpe 14,45 prosent av aksjene i produkttankrederiet Torm. Torm-aksjen stiger 1,2 prosent.