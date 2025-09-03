Rekyl for Rolex-forhandler

Ved halv fem-tiden onsdag var både Europas Stoxx 600-indeks og USAs S&P 500 noe høyere. I vår del av verden fikk Watches of Switzerland, en av verdens største Rolex-forhandlere, et kursløft på rundt 6 prosent. Ledelsen hevdet at USAs nye 39 prosent tollsats på import fra Sveits ikke kommer til å påvirke lønnsomheten i det inneværende halvåret særlig mye. Årsaken er at amerikanske butikker bygget opp store varelagre, før Trumps nye «tariffs» trådte i kraft. Dette bidro til at eksporten av sveitsiske armbåndsur til USA økte med hele 45 prosent på årsbasis i juli. Også blant sluttkundene er etterspørselen visst nok solid, både i USA og Storbritannia.

Samtidig fortsatte oppturen for produsenter av edle metaller, etter at gullprisen satt en ny rekord og sølvprisen klatret til det høyeste nivået på mer enn 14 år. På de europeiske børsene var Fresnillo og Hochschild Mining opp med 8–9 prosent. De to gruveaksjene har i det seneste året steget med henholdsvis 305 og 107 prosent.

I USA var Alphabet-kursen nesten 8 prosent høyere. En føderal domstol besluttet at Google-eieren ikke trenger å skille ut sin nettleservirksomhet eller Android-operativsystemet. I stedet må konsernet begrense sin bruk av enerettsavtaler. En analytiker kalte dommen en «home run» for dagens Alphabet, og JPMorgan var blant bankene som reagerte positivt.

For øvrig blir investorene stadig mer bekymrede over viktige myndigheters bugnende gjeldsbyrder og uansvarlige budsjettunderskudd. Kombinert med en relativt «duete» pengepolitikk og vedvarende høy inflasjon har dette sendt de lange rentene til himmels i blant andre Storbritannia, Japan og Tyskland. På et tidspunkt onsdag var renten på 30-årige britiske statsobligasjoner helt oppe i 5,75 prosent, mer enn noen gang siden 1998, mens tilsvarende i Japan nådde rekordhøye 3,26 prosent. I Tyskland er nivået 3,38 prosent, og her må vi tilbake til 2011 for å finne høyere renter.