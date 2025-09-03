Nytt markant fall på Oslo Børs: Store kursfall i oljeaksjer – Frontline steg kraftig

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt 0,84 prosent til 1.619 poeng, etter et fall på 0,9 prosent tirsdag.

Oljeprisene stupte rundt lunsjtider på Opec+-rykter om at oljekartellet vurderer å øke oljeproduksjonen på neste møte. Novemberkontrakten på Brent var ved børsslutt ned 2,1 prosent til 67,65 dollar.

– Opec viser betydelig motivasjon for å øke produksjonen, sa SEB-analytiker Ole Hvalbye.

– Opec gjør som de vil. De vurderer pris, tilbud og etterspørsel, og reagerer deretter. Det som er nytt er at de har vært mye tydeligere på fleksibilitet, sa Hvalbye.

Tankrally

Equinor , som ble nedgradert av Morgan Stanley, falt hele 3,2 prosent til 241,20 kroner. Aker BP endte ned 2,9 prosent til 248,20 kroner, mens Vår Energi svekket seg 1,7 prosent til 33,41 kroner.

Shippingsektoren utmerket seg med en oppgang på 1,4 prosent.

Tankrederiet Frontline, som fikk ekstra fart av Opec-meldingen, endte opp 5,7 prosent til 216,00 kroner.

Arctic Securities meldte at skipsmeglere «rapporterer at tilgjengelig tonnasje er i ferd med å bli knapp».

Produkttankrederiet Hafnia steg 2,6 prosent til 61,34 kroner. Selskapet har inngått en foreløpig avtale om å kjøpe 14,45 prosent av aksjene i produkttankrederiet Torm til rundt 311,4 millioner dollar.

Rec Silicon stupte

Link Mobility steg 3,7 prosent til 34,00 kroner, etter en oppgang på 2,3 prosent dagen før.

Finansavisen har skrevet at flere finansprofiler laster opp i selskapet , og at utbytte kan komme neste år, ifølge Odin-forvalter. Dessuten har Arctics investeringsdirektør nylig uttalt at Link er et «must» i enhver portefølje med norske aksjer.

Rec Silicon-aksjen stupte 21,0 prosent til 1,58 kroner. Storeier Anchor har fått aksept på 68,3 millioner aksjer i det pliktige budet på 2,20 kroner pr. aksje, og økte dermed sin eierandel til 60,19 prosent.

Norse Atlantic meldte om solid vekst i august. Kabinfaktoren var opp åtte prosentpoeng til 95 prosent, og flyselskapet har dermed hatt en kabinfaktor på over 90 prosent i ti måneder på rad. Norse-aksjen falt 0,45 prosent til 8,78.

Norwegian steg rundt 1,7 prosent til 16,42 kroner. DNB Carnegie meldte at det er positive til aksjen i forkant av trafikkrapporten for august, som er ventet 4. september, «ettersom vi forventer en svak økning i kabinfaktor og sterk yield-vekst».

Europris steg 2,8 prosent til 96,60 kroner. SEB jekket opp kursmålet og oppfordrer til å «ikke bli hengende etter».

Ellers steg Norsk Hydro 1,8 prosent til 65,54 kroner, DNB falt 1,7 prosent til 261,30 kroner, og Kongsberg Gruppen steg 0,2 prosent til 300,15 kroner.