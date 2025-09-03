Dansk pensjonskjempe svartelister Equinor

Danica Pension, som forvalter 400 milliarder danske kroner på vegne av 750.000 danske pensjonskunder, har besluttet å svarteliste Equinor og selge aksjene.

Begrunnelsen er ifølge Danwatch at Equinor er involvert i et kontroversielt oljeutvinningprosjekt i et beskyttet naturområde med truede dyrearter i Brasil, noe som har vakt sterke reaksjoner.

Eies av Danske Bank

Det er snakk om utvinning av olje og gass fra det såkalte Bacalhau-oliefeltet, som ligger 2.000 meter under havoverflaten i Santos-bassenget utenfor kysten av Sao Paulo. Dette er et av de mest komplekse olje- og gassprosjektene i verden, og prosessen er både risikofylt og kontroversiell, spesielt fordi den foregår i sårbare naturområder, skriver Danwatch. E24 omtalte saken først.

Danwatch viste i mai til at Danica, som er en del av Danske Bank, hadde investert 176 millioner kroner i Equinor-aksjer, noe som førte til at Danica vurderte sin posisjon i selskapet og vurderte å trekke seg ut.

Klimapolitikk

Nicolai Johnsen, presseansvarlig i Danica, bekrefter nå at selskapet har besluttet å ekskludere Equinor ut fra en helhetlig vurdering av selskapets klimapolitikk og utvidelsesplaner for fossil energi. Han legger til at Equinors mulighet for å bli tatt inn igjen avhenger av forbedringer i deres klimapolitikk.

Ifølge Danwatch markerer dette et skifte i investeringene i en tid hvor det er økt fokus på miljø- og klimahensyn innen finanssektoren, og viser hvordan pensjonskasser i Danmark nå vurderer sine investeringer i lys av bærekraft og miljøpåvirkning.

Equinor falt 3,2 prosent på Oslo Børs onsdag, i kjølvannet av et fall i Brent-oljen på 2,2 prosent til 67,51 dollar.