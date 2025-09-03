Ellevilt rally ved Trump-notering: – Kommer til å bli det største noensinne

To av president Donald Trumps sønner, Eric Trump og Donald Trump jr., har onsdag vært med å børsnotere American Bitcoin, melder Wall Street Journal.

Selskapet kjører en bitcoin treasury-strategi, popularisert av Michael Saylor. Beholdningen til American Bitcoin teller foreløpig 2.443 bitcoins. Det driver også med utvinning av bitcoin, kjent som bitcoin mining.

American Bitcoin ble etablert i mars gjennom en sammenslåing av Trump-brødrenes American Data Centers og mining-selskapet Hut 8, hvor Hut 8 fikk en eierandel på 80 prosent. I juni hentet selskapet ytterligere 220 millioner dollar i kontanter og bitcoin fra investorer, blant dem Gemini-gründerne Cameron og Tyler Winklevoss.

Det går på børs etter å ha fusjonert med Gryphon Digital Mining. Den nye enheten handles under tickeren «ABTC». Trump-brødrene, Hut 8 og de øvrige eierne vil sitte på rundt 98 prosent av aksjene.

Les også Trump lanserer nytt kryptoselskap Donald Trumps medieselskap går tungt inn i kryptovaluta sammen med Crypto.com.

Rally

– Vi har blitt det åpenbare navnet innen krypto. American Bitcoin kommer til å bli det største treasury-selskapet som noen gang er lagd, sier Eric Trump til WSJ.

Utvinning av bitcoin er en energikrevende og konkurranseutsatt prosess. Utvinnerne benytter datamaskiner for å generere tilfeldige tall i håp om å finne riktig kombinasjon som «frigjør» nye bitcoin. Antallet bitcoin som kan skapes er begrenset til 21 millioner. Over 90 prosent er allerede i omløp, noe som gjør konkurransen stadig hardere for nye aktører.

American Bitcoin-aksjen er like før kl. 17 norsk tid opp 40,5 prosent til 9,70 dollar.