Aksjonærlistetjenesten Holdings viser at investor Aasulv Tveitereid fortsetter å bygge posisjon i den svenske utdanningsgiganten Academedia. Den profilerte investoren har kjøpt ytterligere 750.000 aksjer, tilsvarende rundt 75 millioner svenske kroner.

Kjøpet gjør Tveitereid til en stadig mer fremtredende aksjonær i Academedia, som er Nordens største utdanningskonsern. Med dagens sluttkurs på 94,70 svenske kroner er posten verdt i underkant av 250 millioner norske kroner.

Ifølge Holdings er Academedia nå Tveitereids fjerde største posisjon, og han har med dette rykket opp til å bli den sjuende største eieren i selskapet

﻿Tidligere i sommer delte stjerneinvestoren sine ti bud når det gjelder investeringer.﻿

Startet kjøpene i desember

Tveitereid kjøpte seg første gang inn i Academedia i desember 2024, da han plukket opp 100.000 aksjer til en kurs på 64,40 kroner. Siden den gang har han økt jevnt og trutt, med blant annet et solid påfyll på 630.000 aksjer i februar og ytterligere 670.000 aksjer i mars.

Vårens og sommerens handler viser at Tveitereid gradvis har bygget opp en posisjon på nivå med institusjonelle investorer. Den ferskeste transaksjonen, hvor han alene la rundt 75 millioner svenske kroner på bordet, er den største enkeltøkningen så langt.

Kursløft

Samtidig med Tveitereids kjøp har Academedia-aksjen hatt en pen utvikling på børs. Fra inngangen til året, da kursen lå rundt 64 kroner, har aksjen nå klatret til nær 95 kroner – en oppgang på nesten 50 prosent.

Tveitereid har dermed både styrket sitt fotavtrykk i selskapet og opplevd en betydelig verdiøkning på investeringen. Basert på oppgitte og estimerte kjøpskurser, har han til nå en urealisert gevinst på rundt 30 millioner svenske kroner. Det tilsvarer en økning på over 15 prosent fra samlet investert beløp på rundt et halvt år.

Med 2.400.000 aksjer kontrollerer han nå drøyt 2,4 prosent av kapitalen og stemmene i Academedia.