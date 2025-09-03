Blandet på Wall Street: Alphabet aksjen til himmels

Klokken 21 står Dow Jones ned 0,53 prosent til rundt 45.050 poeng, mens S&P 500 stiger 0,15 prosent til 6.425 poeng. Nasdaq stiger 0,58 prosent til 21.404 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er ned 0,80 prosent til 17,03. Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,2 prosent. Trettiåringen faller til 4,90 prosent.

Bitcoin stiger 1,73 prosent og handles nå rundt 112.526 dollar. Ethereum stiger 3,97 prosent til 4.465 dollar.

Domstol seier for Alphabet



Alphabets aksje er opp 8,8 prosent etter at Google unngikk en oppsplitting, da en amerikansk dommer avviste myndighetenes mest inngripende krav, som blant annet innebar et tvangssalg av Chrome-nettleseren.

Selv om Google forbys å inngå eksklusivitetsavtaler, får selskapet fortsatt lov til å betale partnere for å være standard søkemotor.

Apples aksje er opp 3,5 prosent etter at dommen åpner for at Google fortsatt kan betale partnere for å være standard søkemotor, en praksis som årlig har bragt Apple rundt 20 milliarder dollar. Kjennelsen fra distriktsdommer Amit Mehta i Washington D.C. betyr at Google fortsatt kan betale Apple anslagsvis 20 milliarder dollar i året for å være standard søkevalg i Safari-nettleseren, Siri og andre Apple-tjenester

Macy’s er opp over 17 prosent etter en oppdatering hvor de har oppjustert årsprognosen og rapportert sin beste sammenlignbare salgsvekst på tre år – et nytt tegn på at forbrukerne fortsatt bruker penger til tross for bekymringer rundt inflasjon og tollsatser. Aksjen er opp over 16 prosent.

Boeing sin aksje er ned 2,5 prosent så langt, til tross for at det kanadiske flyselskapet WestJet har lagt inn sin største bestilling noensinne. Selskapet, som er Canadas nest største, skal kjøpe 67 fly fra Boeing, med opsjon på flere.