Alphabet-aksjen skjøt opp etter at en dommer avviste krav om oppsplitting av Google, ifølge Reuters.

Alphabet steg rundt 8 % onsdag etter at dommer Amit Mehta ga selskapet medhold i å beholde kontroll over både Chrome og Android, ifølge Reuters. Samtidig ble enkelte eksklusive kontrakter stoppet, men Google kan fortsatt betale partnere som Apple for å fremheve søkemotoren.

– Dette utfallet fjerner en betydelig juridisk usikkerhet og signaliserer at retten er villig til å forfølge pragmatiske løsninger fremfor drastiske tiltak, ifølge Matt Britzman, senioranalytiker i Hargreaves Lansdown.

Også Apple-aksjen steg 3,2 %. For Alphabet kan avgjørelsen bety styrket samarbeid med Apple og muligheten til å integrere Gemini AI i fremtidige iPhone-modeller.

– Betalingene fra Google var en enorm inntektskilde for teknologigiganten, og det at disse kan fortsette vil være en lettelse i et turbulent år, ifølge Ben Barringer, leder for teknologi­forskning i Quilter Cheviot.

Dommeren påla likevel Google å dele visse søke- og brukerdata med konkurrenter for å styrke utviklingen av AI-baserte søketjenester.

– Pålegget om datadeling er begrenset, og kan bare i liten grad styrke konkurransen fra generativ AI, ifølge Nick Rodelli, analytiker i CFRA Research.