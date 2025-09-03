I en ny analyse fra BlackRock, gjengitt av Business Insider, trekker selskapet frem tre sentrale innsikter etter et urolig første halvår i finansmarkedene. Analytikerne mener 2025 så langt har vært preget av usikkerhet, raske skifter og behov for justering av gamle sannheter.

1. Økonomiske lover seirer alltid

BlackRock mener markedet selv fungerte som en korrigerende kraft mot politiske utspill tidligere i år. Da president Trump varslet omfattende tolltiltak mot handelspartnere, falt aksjemarkedet markant og rentene steg.

Dette presset førte til at flere tiltak ble utsatt eller reversert. Ifølge BlackRock illustrerer dette hvordan fundamentale økonomiske mekanismer fortsatt regulerer markedet, selv i uforutsigbare tider.

2. Megakrefter som AI beveger seg sjelden i en rett linje

Kunstig intelligens er en av årets mest omtalte drivkrefter, men BlackRock advarer mot å kaste penger etter alt med «AI» i navnet.

Markedet er fortsatt i en tidlig fase, og det er stor usikkerhet om hvilke aktører som faktisk vil lykkes. Investorer må følge utviklingen nøye og være villige til å justere strategien underveis.

3. Tradisjonell diversifisering må revurderes

Tidligere sikre havner som langsiktige amerikanske statsobligasjoner har mistet sin rolle som stabilisator. Uvanlige rentebevegelser og økende budsjettunderskudd gjør at BlackRock nå foretrekker kortsiktige obligasjoner.

I tillegg trekkes gull, bitcoin og private eiendeler frem som mulige alternativer i en ny tid med høyere økonomisk usikkerhet.