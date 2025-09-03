Wall Street endte blandet - Alphabet drar teknologiindeksene

Onsdag endte blandet på Wall Street. Dow Jones endte ned 0,26 prosent til rundt 45.176 poeng, mens S&P 500 steg 0,19 prosent til 6.427 poeng. Nasdaq steg 0,86 prosent til 21.462 poeng.

Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,20 prosent. Trettiåringen falt til 4,90 prosent.

Bitcoin steg 1,37 prosent og prises til 112.199 dollar. Ethereum steg 4,29 prosent til 4.477 dollar.

Priser inn rentekutt

Kun få dager før den viktige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten slippes, viste nye tall at antallet ledige stillinger har falt til det laveste nivået på ti måneder. Dette fikk markedet til å prise inn et nesten sikkert rentekutt fra Fed denne måneden, og antyder at det kan komme minst to kutt i 2025.

Avkastningen på amerikanske statsobligasjoner steg igjen etter et kraftig fall som hadde presset renten på 30-års obligasjoner nær 5 prosent. Selv om de fleste aksjene i S&P 500 endte dagen i rødt, dro Alphabet børsen til oppgang, etter at Google unngikk et pålegg om å selge nettleseren Chrome.

– Forventningen er at Fed vil gjøre et grep i september, og tallene på fredag blir viktige. Om beslutningstakerne skal velge noe annet enn et rentekutt på 0,25 prosentpoeng den 17. september, må arbeidsledigheten for august være enten svært sterke eller svært svake., sier Gargi Chaudhuri, investerings- og porteføljestrateg i BlackRock.

Aksjemarkedet

Alphabets aksje endte opp 9,01 prosent etter at Google unngikk en oppsplitting, da en amerikansk dommer avviste myndighetenes mest inngripende krav, som blant annet innebar et tvangssalg av Chrome-nettleseren.

Selv om Google forbys å inngå eksklusivitetsavtaler, får selskapet fortsatt lov til å betale partnere for å være standard søkemotor.

Apples aksje endte opp 3,81 prosent etter at dommen åpner for at Google fortsatt kan betale partnere for å være standard søkemotor, en praksis som årlig har bragt Apple rundt 20 milliarder dollar. Kjennelsen fra distriktsdommer Amit Mehta i Washington D.C. betyr at Google fortsatt kan betale Apple anslagsvis 20 milliarder dollar i året for å være standard søkevalg i Safari-nettleseren, Siri og andre Apple-tjenester

Blant de såkalte Magnificent 7 aksjene steg Meta 0,22 prosent, Tesla steg 0,97 prosent, Microsoft falt 0,16 prosent, Amazon steg 0,15 prosent, og Nvidia falt 0,48 prosent.



Macy’s stengte opp 20,3 prosent etter en oppdatering hvor de har oppjustert årsprognosen og rapportert sin beste sammenlignbare salgsvekst på tre år – et nytt tegn på at forbrukerne fortsatt bruker penger til tross for bekymringer rundt inflasjon og tollsatser. Aksjen er opp over 16 prosent.

Boeing sin aksje endte ned 2,1 prosent så langt, til tross for at det kanadiske flyselskapet WestJet har lagt inn sin største bestilling noensinne. Selskapet, som er Canadas nest største, skal kjøpe 67 fly fra Boeing, med opsjon på flere.