Kraftig oppgang i Tokyo – Shanghai-børsen faller tungt

Med unntak av i Kina og Hongkong stiger børsene i Asia torsdag morgen. Det skjer etter at teknologirally på Wall Street løftet både S&P 500 og Nasdaq onsdag kveld.

Alphabet-aksjen endte opp 9,01 prosent etter at Google vant en viktig rettsstrid mot amerikanske myndigheter. Den samme dommen løftet også Apple 3,81 prosent, etter å ha åpnet for at Google fortsatt kan betale partnere for å være standard søkemotor, en praksis som årlig har bragt Apple rundt 20 milliarder dollar.

I Japan stiger Nikkei 1,21 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,75 prosent.

Shanghai Composite svekkes 1,97 prosent, CSI 300 faller 2,47 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,23 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,10 prosent. Nifty 50 i India er opp 0,69 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,75 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,24 prosent.