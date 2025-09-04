Dette skjer i dag

USA: ISM PMI tjenester august, kl. 16.00

Annet:

Norwegian: Trafikktall august, kl. 08.00

B2 Impact: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Arctic Fish Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 18.00

Utenlandske:

Broadcom

Ekskl. utbytte:

BW LPG, Flex LNG

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Tor Olav Trøims stjerneinvestor Karl Fredrik Staubo har fått en høy stjerne hos investoren. I fjor tjente Staubo 94,6 millioner kroner som sjef for Trøim-selskapet Golar LNG.

Av dette var 77,4 millioner aksjebasert godtgjørelse, mens fast lønn utgjorde 17,2 millioner kroner. Siden Staubo ble ansatt som toppsjef i 2021 har Golar LNG gitt en utbyttejustert avkastning på hele 317 prosent på New York-børsen.

Huseierne-sjef Morten A. Meyer har utfordret toppolitikerne: – Vil dere si ja, tja eller nei til mer skatt på folks hjem?

Høyres Nikolai Astrup er klinkende klar. Nei til alt – og lover lavere skatter.

Arbeiderpartiets Tuva Moflag nøler mer. Hun åpner for endringer, men nekter å love at boligskatten ikke øker. Frp sier som vanlig kontant nei – og vil fjerne både eiendomsskatt og formuesskatt.

Banken og rallyprofil Henning Solberg i full gårdsstrid. Askim & Spydeberg Sparebank prøver å kaste Solberg ut fra slektsgården – etter en gjeld på over 26 millioner kroner.

Banken kjøpte gården på tvangssalg for 10 millioner, men Solberg bruker odelsretten for å ta den tilbake. Nå krangler de i retten om prisen: Banken vil ha 12 millioner, Solberg byr 10 – og sier han ikke har råd til mer.

Høyesterett har nektet banken å kaste ham ut, men kampen om gården er langt fra over.

Trygve Hegnar sparer ikke på kruttet etter fersk måling i dagens leder.

«13,4 prosent er den laveste oppslutningen på 16 år. Som vi har fryktet, har ikke Erna og Høyre fått det til.» Han slår fast at «Solbergs innsats gir null poeng».

Også SV får gjennomgå – med bare 5,2 prosent på målingen. Hegnar skriver at partiet prøvde å sprite opp valgkampen med en «tulleavis» som etterlignet Finansavisen.