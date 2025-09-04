Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de asiatiske børsene stiger torsdag morgen, bortsett fra de kinesiske.

«Hvorvidt dette er nok til å løfte stemningen på de europeiske børsene i dag, gjenstår å se», skriver analytikeren.

«Investorene venter nå på fredagens viktige jobbtall fra USA – US Nonfarm Payrolls. Svake tall vil ikke automatisk tvinge Federal Reserve til rentekutt, men markedet, eller investorene, tenker ofte mer binært: svake tall = lavere renter. For øyeblikket prises det inn et kutt på 0,25 prosentpoeng, men et overraskende svakt tall kan raskt øke forventningene om et dobbeltkutt», skriver Berntsen.

Han påpeker at mens inflasjonspresset er seiglivet og vanskelig å bekjempe, kan arbeidsmarkedet snu brått.

«Derfor har jobbtallene ofte større kortsiktig gjennomslagskraft på markedsstemningen enn inflasjonstallene. Skulle morgendagens tall komme inn vesentlig svakere enn ventet, kan forventningene raskt skifte mot et dobbeltkutt», skriver Berntsen.

«Med andre ord: fredagens tall vil ikke alene avgjøre Feds kurs, men de vil i høyeste grad forme markedets forventninger – og det er ofte forventningene, mer enn realitetene, som driver børsene på kort sikt»

Asia

Med unntak av i Kina og Hongkong stiger børsene i Asia torsdag morgen. Det skjer etter at teknologirally på Wall Street løftet både S&P 500 og Nasdaq onsdag kveld.

I Japan stiger Nikkei 1,21 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,75 prosent.

Shanghai Composite svekkes 1,97 prosent, CSI 300 faller 2,47 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,23 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen ned 0,64 prosent til 67,17 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,75 prosent på 63,49 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,65 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Onsdag endte blandet på Wall Street. Dow Jones endte ned 0,26 prosent til rundt 45.176 poeng, mens S&P 500 steg 0,19 prosent til 6.427 poeng. Nasdaq steg 0,86 prosent til 21.462 poeng.

Alphabet endte opp 9,01 prosent etter at Google unngikk en oppsplitting, da en amerikansk dommer avviste myndighetenes mest inngripende krav, som blant annet innebar et tvangssalg av Chrome-nettleseren.

Apples aksje endte opp 3,81 prosent etter at dommen åpner for at Google fortsatt kan betale partnere for å være standard søkemotor, en praksis som årlig har bragt Apple rundt 20 milliarder dollar.

Macy’s stengte opp 20,3 prosent etter en oppdatering hvor de har oppjustert årsprognosen og rapportert sin beste sammenlignbare salgsvekst på tre år – et nytt tegn på at forbrukerne fortsatt bruker penger til tross for bekymringer rundt inflasjon og tollsatser.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt 0,84 prosent til 1.619 poeng, etter et fall på 0,9 prosent tirsdag.

Oljeprisene stupte rundt lunsjtider på Opec+-rykter om at oljekartellet vurderer å øke oljeproduksjonen på neste møte . Equinor, som ble nedgradert av Morgan Stanley, falt hele 3,2 prosent til 241,20 kroner. Aker BP endte ned 2,9 prosent til 248,20 kroner, mens Vår Energi svekket seg 1,7 prosent til 33,41 kroner.

Link Mobility steg 3,7 prosent til 34,00 kroner, etter en oppgang på 2,3 prosent dagen før. Finansavisen har skrevet at flere finansprofiler laster opp i selskapet , og at utbytte kan komme neste år, ifølge Odin-forvalter. Dessuten har Arctics investeringsdirektør nylig uttalt at Link er et «must» i enhver portefølje med norske aksjer.