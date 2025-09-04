JPMorgan før «månedens viktigste»: Nesten 100% sikre på aksjerally

På fredag kommer sysselsettingsrapporten for august, kjent som non-farm payrolls.

JPMorgans tradingdesk, ledet av Andrew Tyler, skriver i et notat at risikoene er tiltet mot oppsiden for aksjemarkedet og S&P 500-indeksen.

Scenarioanalysen til JPMorgan-traderne impliserer over 90 prosent sannsynlighet for oppgang i S&P 500-indeksen fredag.

På Bloomberg torsdag morgen ligger konsensus rundt 75.000. JPMorgans sjeføkonom er spot on samme tall, som i så fall ville vært en økning på 2.000 fra julirapporten.

For sterke tall

Dersom jobbveksten utenfor landbruket blir over 110.000, tegnes det et stort utfallsrom for S&P 500 – indeksen kan stige rundt én prosent, men også falle 1,5 prosent.

Den største risikoen for aksjer intradag vil være en mye sterkere enn ventet jobbvekst, fordi forventningene om rentekutt vil falle. JPMorgan-traderne tror man må se 175.000–200.000 nye jobber før dette kicker inn – altså at Fed-kursen snur.

Scenarioanalyse non-farm payrolls Sannsynlighet Non-farm payrolls S&P 500-reaksjon 5% Over 110.000 Opp 1% til ned 1,5% 25% 85.000-110.000 Opp 0,5-1,25% 40% 65.000-85.000 Opp 0,5-1,0% 25% 40.000-65.000 Opp 0,25-0,50% 5% Under 40.000 Ned 0,25-0,75% JPM US Market Intelligence

For svake tall

I den andre enden vil et mye lavere enn ventet tall få fart på resesjonsfortellinger, noe JPMorgan-traderne vurderer som «lite sannsynlig».

Parallelt kan svakere enn ventet jobbvekst øke troen på et dobbeltkutt fremfor det nesten ferdigprisede 25 basispunkters kuttet.

For øvrig skriver Tyler at «vi mener at CPI-tallene 11. september er viktigere» enn fredagens NFP-rapport.

SER MULIGHETER FOR RALLY: Leder for JPMorgans tradingdesk, Andrew Tyler. LinkedIn

Revisjoner

«Revisjoner har vært et hett tema etter de store nedjusteringene som kom i julirapporten. Selv om størrelsen på revisjonene var uvanlig, har retningen (nedover) vært konsistent de siste årene. Historisk har NFP-tallene for august ofte blitt oppjustert ved senere publiseringer, noe som tidligere har gitt grunn til å ikke ta svakheter i førstegangstallene for alvorlig. Dette mønsteret har imidlertid snudd de siste årene,» skriver JPMorgans tradingdesk.

Det er «uklart om ytterligere revisjoner vil komme», ifølge Tyler.