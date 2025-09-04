Vill aksjehandel: Kina vurderer grep for å kjøle ned rally

Siden april har Shanghai-børsen steget med over 20 prosent til høyeste nivå på 10 år. Nå vurderer myndighetene å gripe inn. 

Publisert 4. sep.
VILL HANDEL: Etter en kraftig oppgang på Kina-børsene vurderer myndighetene nå å gripe inn.  Foto: Reuters
Nicolay Steensen
Etter et aksjerally som har lagt til verdier på nesten 13.000 milliarder kroner siden april diskuterer Kinas regulatorer nå en rekke grep for å dempe farten i oppgangen, sier kilder til Bloomberg torsdag.

Oppgangen har vært drevet av forventninger om støttepolitikk og optimisme rundt økonomisk gjeninnhenting. Men den kraftige oppgangen vekker uro hos myndighetene. Frykten er at uten tiltak vil euforien raskt kunne snu, og at et nytt krakk kan svekke både økonomien og tilliten til kommunistpartiet.

Torsdag faller følgelig Kina-børsene. Shanghai Composite svekkes 1,8 prosent, CSI 300 faller 2,6 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,2 prosent.

Tiltakene inkluderer blant annet å fjerne enkelte restriksjoner på shorting – et signal om at myndighetene ønsker et mer balansert marked. 

Samtidig vurderes tiltak mot spekulativ handel, av frykt for at en brå vending kan påføre småinvestorer store tap. Minnene fra det dramatiske boom–bust-markedet i 2015, da millioner av småsparere ble rammet, sitter fortsatt sterkt i Beijing, skriver Bloomberg. 

Vill handel

Etter siste tids kursoppgang har småinvestorer flokket til markedet. I august ble det åpnet 166 prosent flere aksjehandelskontoer sammenlignet med august i fjor. 

Som et tidlig tegn på at regulatorer vil begrense oppgangen, ble handelen i Ningo Rubber Technology suspendert torsdag, etter å ha nådd en øvrig grense for kursstigning på 10 prosent for niende dag på rad.

Handelsvolumene på fastlandsbørsene i Kina nådde 27. august mer enn 3,1 billioner yuan, eller 4,4 billioner kroner, det nest høyeste noensinne. Mye av oppgangen skal være likviditetsdrevet og trosser fundamentale problemer i Kinas økonomi som deflasjon og en vedvarende eiendomskrise, noterer Bloomberg. 

