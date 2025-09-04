(Saken oppdateres)

Oslo Børs falt i åpningen, men har nå snudd opp.

Kl. 11.20 står hovedindeksen i 1.626,50, opp 0,46 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen ned 1,11 prosent til 66,85 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 1,08 prosent på 63,28 dollar fatet.

Fallet kommer etter onsdagens rykter om at Opec+ vurderer å øke oljeproduksjonen på neste møte.

Russlands visestatsminister Alexander Novak sier ifølge Reuter torsdag at det ikke er noe fast agenda for det neste møtet i Opec+, men at deltagerne alltid gjennomgår den nåværende situasjonen og prognosene.

– Basert på dét avgjør vi saken på stedet, sier Novak, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor er opp 0,29 prosent til 241,90 kroner, mens Aker BP svekkes 0,12 prosent til 247,90 kroner. Vår Energi stiger 0,15 prosent til 33,46 kroner.

Shipping

CMB.Tech, tidligere Euronav, styrkes 4,54 prosent til 91,20 kroner på høy omsetning. SEB har nå tatt opp dekning med kjøpsanbefaling på aksjen, og kursmålet settes til 11,2 dollar pr. aksje.

«Fusjonen med Golden Ocean har bedret likviditeten og gitt attraktiv eksponering mot tørrbulk- og råoljetankmarkedene. Gjelden er høy, men det samme er inntjeningspotensialet», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.

VLCC-ratene steg i går kraftig på Opec-nyheten, og Frontline endte opp 5,68 kroner. Torsdag faller aksjen tilbake 0,88 prosent til 214,10 kroner. Ifølge Fearnleys steg ratene med 8,5 prosent på ruten Midtøsten-Kina.

Hafnia steg onsdag 2,6 prosent etter nyhet om at selskapet har inngått en foreløpig avtale om kjøp av 14,45 prosent av aksjene i den danske konkurrenten Torm til rundt 3,1 milliarder kroner. Hafnia-aksjen klatrer nå ytterligere 0,26 prosent til 61,50 kroner, og Arctic tror på milliardfusjon.

Andre bevegelser

Kongsberg Gruppen faller 2,30 prosent til 293,25 kroner. Onsdag ettermiddag uttalte Russlands president Vladimir Putin at han vil møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj dersom han kommer til Moskva.

Morgan Stanley har nå tatt opp dekning av aksjen med en hold-anbefaling. Kursmålet er satt til 270 kroner.

Norwegian har torsdag morgen lagt frem sine trafikktall for august, som viste at antall passasjerer vokste med henholdsvis 2 og 7 prosent for Norwegian og Widerøe. Norwegian-aksjen svekkes imidlertid 2,56 prosent til 16,00 kroner.

REC Silicon faller kraftig for andre dag på rad, og er nå ned 9,30 prosent til 1,43 kroner. Hittil i år er aksjen svekket mer enn 60 prosent. REC-datter REC Silicon Inc. meldte onsdag kveld at de har inngått en kortsiktig låneavtale med Hanwha «for å finansiere selskapets presserende driftskapitalbehov».

Det presiseres i meldingen at selskapet ikke har tilstrekkelig tilgjengelige kontanter til å dekke gjeld og andre forventede driftsmessige kontantstrømkrav i 2025, og at det snarlig vil være behov for ytterligere finansiering.

Gjensidige Forsikring styrkes 2,37 prosent til 276,40 kroner. Barclays jekker opp kursmålet fra 265 til 305 kroner, men beholder hold-anbefalingen.