Anbefaler flere aksjer for september: Har én favoritt på Oslo Børs

Europeiske aksjestrateger i Barclays er ute med sine toppvalg for september.

Utsiktene for aksjemarkedet er overordnet positive, selv om høye multipler og lav volatilitet gjør markedet mer sårbart for negative nyheter, påpeker strategitoppen Emmanuel Cau.

Barclays fremholder at USA fortsatt er den store markedslederen grunnet sterk inntjeningsvekst og forventninger om rentekutt. Samtidig skal ikke Europa avskrives helt, med tysk finanspolitisk stimulans og lavere ESB-renter i horisonten.

Liker finans, industri og tech

På sektorbasis er banken overvekt i finans, herunder banker.

Det er også overvekt i industrisektoren. Om luftfarts- og forsvarsubsektoren heter det at noen segmenter er blitt dyre, men at det er berettiget gitt god langsiktig inntjeningssikt.

Tech-sektoren, halvledere og telekommunikasjon får også tommelen opp.

Les også Pareto anbefaler 9 aksjer: Gjør flere endringer Pareto-porteføljen knuser Oslo Børs og er opp 33 prosent hittil i år – nå gjør meglerhuset flere endringer.

Analysesjef anbefaler flere utbytteaksjer – Norske utbytteaksjer har vært en sterk aktivaklasse i over 30 år, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

Dette er Arctics favorittaksjer nå Arctic Securities tar inn fire nye aksjer i favorittporteføljen. I september satses det på teknologi, shipping og laks.

Enkeltaksjer

Blant enkeltaksjer viser Barclays til en rekke toppvalg. Innen energisektoren løftes Tullow Oil og TGS frem som favoritter.

Et kjapt søk på Bloomberg viser at Barclays, sammen med Arctic Securities, har det høyeste kursmålet på seismikkselskapet TGS – nesten 72 prosent oppside til kursmålet på 135 kroner.

Barclays er overordnet undervektet i energi. I integrerte energiselskaper er banken også undervektet, men i oljeservice er den overvektet.

Barclays’ toppvalg for september Aksje Oppside Renault SA 49% Aston Martin Lagonda 37% NatWest Group 27% BNP Paribas 26% Azelis Group 81% IMCD 80% Capita 151% Hays 65% WH Smith 90% Victorian Plumbing 84% Berkeley Group 46% Barratt Redrow 46% Delivery Hero 92% Talabat Holding 78% Carrefour 27% Marks & Spencer 25% Tullow Oil 365% TGS ASA 76% UNITE Group 42% Land Securities 41% Adyen 39% Allfunds Group 37% Anheuser-Busch InBev 42% Heineken 38% Straumann Holding 42% Convatec Group 37% Unilever 20% Beiersdorf 17% Legal & General 29% Phoenix Financial 28% RHI Magnesita 79% South32 54% Stillfront Group 70% JCDecaux 63% Sartorius 51% Gerresheimer 48% International Workplace Group 58% G City 34% ASM International 34% Infineon Technologies 6% FDM Group 215% TeamViewer 99% Samsung Electronics 9% Halma 8% Gamma Communications 71% Zegona Communications 47% Nordic Transport Group 66% InPost 61% Drax Group 54% SSE 45%



«Svak etterspørsel utgjør en motvind til tross for lave lagre. Opec+ har begynt å øke produksjonen. Våpenhvilen mellom Israel og Iran setter et tak på Brent-prisene. Samtidig er sektoren lite eid, svært billig og har høy kapitalavkastning,» heter det om integrerte energiselskaper.

«Flere år med manglende investeringer legger grunnlaget for en investeringssyklus som kan vare i et tiår. Aktiviteten og kontraktskvaliteten bedres jevnt, og mange selskaper har ordrebøker fylt opp til og med 2026. De nyter også godt av investeringer knyttet til det grønne skiftet og energitransisjonen,» noteres det om oljeservice.

Les også Første kutt på flere år: DNB Carnegie trekker frem aksjefavoritter Etter år med oppgang, står offshoreinvesteringene foran en liten knekk. DNB Carnegie har likevel funnet noen aksjefavoritter.

Frykter dypere nedtur: – Andre kvartal var meget, meget svakt Andre kvartal var det svakeste for seismikk på mange år. ABG er bekymret for at neste år kan bli enda verre.

Analytiker: – Tungt i seismikk om dagen Analytiker i Fearnley Securities, Magnus Øye Andersen, sier det er utfordrende tider for seismikk. – Risk/reward er bedre andre steder, sier han om TGS.

Langsiktig rally?

I sommer meldte Barclays at lav produksjonsvekst utenfor Opec+ kan skape et stramt oljemarked mot slutten av tiåret.

– Vi ser verdi i hele energisektoren – både blant integrerte selskaper, produsenter og serviceselskaper, het det.

Banken fremholdte at en oljepris på rundt 70 dollar fatet er et godt utgangspunkt for å posisjonere seg før et mulig oppsving.