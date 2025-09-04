Anbefaler flere aksjer for september: Har én favoritt på Oslo Børs

Europeiske aksjestrateger i Barclays er ute med sine toppvalg for september.
Utsiktene for aksjemarkedet er overordnet positive, selv om høye multipler og lav volatilitet gjør markedet mer sårbart for negative nyheter, påpeker strategitoppen Emmanuel Cau.
Barclays fremholder at USA fortsatt er den store markedslederen grunnet sterk inntjeningsvekst og forventninger om rentekutt. Samtidig skal ikke Europa avskrives helt, med tysk finanspolitisk stimulans og lavere ESB-renter i horisonten.
Liker finans, industri og tech
På sektorbasis er banken overvekt i finans, herunder banker.
Det er også overvekt i industrisektoren. Om luftfarts- og forsvarsubsektoren heter det at noen segmenter er blitt dyre, men at det er berettiget gitt god langsiktig inntjeningssikt.
Tech-sektoren, halvledere og telekommunikasjon får også tommelen opp.
Enkeltaksjer
Blant enkeltaksjer viser Barclays til en rekke toppvalg. Innen energisektoren løftes Tullow Oil og TGS frem som favoritter.
Et kjapt søk på Bloomberg viser at Barclays, sammen med Arctic Securities, har det høyeste kursmålet på seismikkselskapet TGS – nesten 72 prosent oppside til kursmålet på 135 kroner.
Barclays er overordnet undervektet i energi. I integrerte energiselskaper er banken også undervektet, men i oljeservice er den overvektet.
Barclays’ toppvalg for september
|Aksje
|Oppside
|Renault SA
|49%
|Aston Martin Lagonda
|37%
|NatWest Group
|27%
|BNP Paribas
|26%
|Azelis Group
|81%
|IMCD
|80%
|Capita
|151%
|Hays
|65%
|WH Smith
|90%
|Victorian Plumbing
|84%
|Berkeley Group
|46%
|Barratt Redrow
|46%
|Delivery Hero
|92%
|Talabat Holding
|78%
|Carrefour
|27%
|Marks & Spencer
|25%
|Tullow Oil
|365%
|TGS ASA
|76%
|UNITE Group
|42%
|Land Securities
|41%
|Adyen
|39%
|Allfunds Group
|37%
|Anheuser-Busch InBev
|42%
|Heineken
|38%
|Straumann Holding
|42%
|Convatec Group
|37%
|Unilever
|20%
|Beiersdorf
|17%
|Legal & General
|29%
|Phoenix Financial
|28%
|RHI Magnesita
|79%
|South32
|54%
|Stillfront Group
|70%
|JCDecaux
|63%
|Sartorius
|51%
|Gerresheimer
|48%
|International Workplace Group
|58%
|G City
|34%
|ASM International
|34%
|Infineon Technologies
|6%
|FDM Group
|215%
|TeamViewer
|99%
|Samsung Electronics
|9%
|Halma
|8%
|Gamma Communications
|71%
|Zegona Communications
|47%
|Nordic Transport Group
|66%
|InPost
|61%
|Drax Group
|54%
|SSE
|45%
«Svak etterspørsel utgjør en motvind til tross for lave lagre. Opec+ har begynt å øke produksjonen. Våpenhvilen mellom Israel og Iran setter et tak på Brent-prisene. Samtidig er sektoren lite eid, svært billig og har høy kapitalavkastning,» heter det om integrerte energiselskaper.
«Flere år med manglende investeringer legger grunnlaget for en investeringssyklus som kan vare i et tiår. Aktiviteten og kontraktskvaliteten bedres jevnt, og mange selskaper har ordrebøker fylt opp til og med 2026. De nyter også godt av investeringer knyttet til det grønne skiftet og energitransisjonen,» noteres det om oljeservice.
Langsiktig rally?
I sommer meldte Barclays at lav produksjonsvekst utenfor Opec+ kan skape et stramt oljemarked mot slutten av tiåret.
– Vi ser verdi i hele energisektoren – både blant integrerte selskaper, produsenter og serviceselskaper, het det.
Banken fremholdte at en oljepris på rundt 70 dollar fatet er et godt utgangspunkt for å posisjonere seg før et mulig oppsving.