Anbefaler flere aksjer for september: Har én favoritt på Oslo Børs

For september er Barclays overvekt i tre sektorer og anbefaler en rekke europeiske aksjer.

Publisert 4. sep.
SEPTEMBERSTRATEGI: Barclays er overvekt i finans, industri og tech, men liker også oljeservice. Her hovedkvarteret i Canary Wharf, London. Foto: Reuters/NTB
Sindre Glesnes Kvarven
Journalist
Europeiske aksjestrateger i Barclays er ute med sine toppvalg for september.

Utsiktene for aksjemarkedet er overordnet positive, selv om høye multipler og lav volatilitet gjør markedet mer sårbart for negative nyheter, påpeker strategitoppen Emmanuel Cau.

Barclays fremholder at USA fortsatt er den store markedslederen grunnet sterk inntjeningsvekst og forventninger om rentekutt. Samtidig skal ikke Europa avskrives helt, med tysk finanspolitisk stimulans og lavere ESB-renter i horisonten.

Liker finans, industri og tech

På sektorbasis er banken overvekt i finans, herunder banker.

Det er også overvekt i industrisektoren. Om luftfarts- og forsvarsubsektoren heter det at noen segmenter er blitt dyre, men at det er berettiget gitt god langsiktig inntjeningssikt.

Tech-sektoren, halvledere og telekommunikasjon får også tommelen opp.

Enkeltaksjer

Blant enkeltaksjer viser Barclays til en rekke toppvalg. Innen energisektoren løftes Tullow Oil og TGS frem som favoritter.

Et kjapt søk på Bloomberg viser at Barclays, sammen med Arctic Securities, har det høyeste kursmålet på seismikkselskapet TGS – nesten 72 prosent oppside til kursmålet på 135 kroner.

Barclays er overordnet undervektet i energi. I integrerte energiselskaper er banken også undervektet, men i oljeservice er den overvektet.

Barclays’ toppvalg for september

AksjeOppside
Renault SA49%
Aston Martin Lagonda37%
NatWest Group27%
BNP Paribas26%
Azelis Group81%
IMCD80%
Capita151%
Hays65%
WH Smith90%
Victorian Plumbing84%
Berkeley Group46%
Barratt Redrow46%
Delivery Hero92%
Talabat Holding78%
Carrefour27%
Marks & Spencer25%
Tullow Oil365%
TGS ASA76%
UNITE Group42%
Land Securities41%
Adyen39%
Allfunds Group37%
Anheuser-Busch InBev42%
Heineken38%
Straumann Holding42%
Convatec Group37%
Unilever20%
Beiersdorf17%
Legal & General29%
Phoenix Financial28%
RHI Magnesita79%
South3254%
Stillfront Group70%
JCDecaux63%
Sartorius51%
Gerresheimer48%
International Workplace Group58%
G City34%
ASM International34%
Infineon Technologies6%
FDM Group215%
TeamViewer99%
Samsung Electronics9%
Halma8%
Gamma Communications71%
Zegona Communications47%
Nordic Transport Group66%
InPost61%
Drax Group54%
SSE45%

«Svak etterspørsel utgjør en motvind til tross for lave lagre. Opec+ har begynt å øke produksjonen. Våpenhvilen mellom Israel og Iran setter et tak på Brent-prisene. Samtidig er sektoren lite eid, svært billig og har høy kapitalavkastning,» heter det om integrerte energiselskaper.

«Flere år med manglende investeringer legger grunnlaget for en investeringssyklus som kan vare i et tiår. Aktiviteten og kontraktskvaliteten bedres jevnt, og mange selskaper har ordrebøker fylt opp til og med 2026. De nyter også godt av investeringer knyttet til det grønne skiftet og energitransisjonen,» noteres det om oljeservice.

Langsiktig rally?

I sommer meldte Barclays at lav produksjonsvekst utenfor Opec+ kan skape et stramt oljemarked mot slutten av tiåret.

– Vi ser verdi i hele energisektoren – både blant integrerte selskaper, produsenter og serviceselskaper, het det.

Banken fremholdte at en oljepris på rundt 70 dollar fatet er et godt utgangspunkt for å posisjonere seg før et mulig oppsving.

Finans

