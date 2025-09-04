Flere planlegger faktisk å øke eksponeringen mot både USA og Europa, de fleste mot Europa, viser undersøkelsen som DNB har gjort blant bankens mest aktive aksjeinvestorer.

– 22 prosent av investorene vil øke eksponeringen mot Europa fremover, mens bare 5 prosent vil øke eksponeringen mot USA. Samtidig så ser vi at USA har begynt å hente seg inn igjen etter store markedsbevegelser tidligere i år, og har den siste perioden tatt igjen Europa, sier investeringsøkonom Camilla Vik i DNB.

Hva som oppfattes som usikkerhetsmomenter, har også endret seg

Geopolitisk risiko faller sammenlignet med tidligere målinger og er tilbake til nivåene fra i fjor høst. Usikkerheten rundt økonomisk vekst har på den andre siden økt.

– I en lengre periode har markedene vært preget av uforutsigbarhet og usikkerhet rundt nye tollsatser. Når rammene først er på plass, kan selskapene og markedet i større grad forholde seg til noe konkret. Dermed oppleves risikoen som lavere, selv om selve tollsatsene kan ha en negativ effekt på deler av økonomien, sier Vik.

Til tross for økt optimisme internasjonalt, har investorene mindre tro på det norske markedet enn før. Troen på energisektoren faller, mens shipping styrker seg. Eiendom og helse er blant de minst populære sektorene.