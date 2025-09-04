Den amerikanske teknologibørsen Nasdaq varsler at den vil stramme inn noteringsreglene og handelsstandardene for småaksjer etter en bølge av mistenkte «pump and dump»-svindler knyttet til kinesiske selskaper notert i USA i sommer, skriver Financial Times.

Børsen varslet onsdag at den innfører en raskere prosess for å suspendere og stryke småaksjer som ikke oppfyller kravene, samt høyere minstekrav til fri flyt. Endringene er spesielt rettet mot selskaper med hovedvirksomhet i Kina.

37 milliarder forduftet

Endringene kommer etter en intern gjennomgang som avdekket omfattende markedsmanipulasjon. Svindelen går ut på å blåse opp aksjekursene kunstig før initiativtakerne selger seg ut.

I juli falt syv kinesiske mikroaksjer – Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology og Pheton Holdings – notert på Nasdaq med over 80 prosent i løpet av få handelsdager, noe som slettet 3,7 milliarder dollar i markedsverdi.

Ifølge FT hadde flere av aksjene blitt kraftig promotert i WhatsApp-grupper og på sosiale medier. FBI rapporterte i sommer en økning på 300 prosent i antall klager på såkalt «ramp and dump stock fraud» sammenlignet med året før.

Nesten 70 prosent av sakene Nasdaq har sendt videre til amerikanske tilsynsmyndigheter siden august 2022, gjelder handel i kinesiske selskaper. Ifølge børsen skaper kombinasjonen av høy insider-andel og kinesiske investorer for lite likviditet og investorinteresse til å sikre rettferdig handel.

Markedsmanipulasjon

Som del av innstrammingen heves minstekravet til verdien av fritt omsettelige aksjer for små selskaper til 15 millioner dollar. Nasdaq fastholder også regelen om at selskaper fra «restriktive markeder», inkludert Kina, må hente inn minst 25 millioner dollar ved børsnotering.

– Vi har sett ekstrem volatilitet og mulig markedsmanipulasjon, særlig blant mindre selskaper som primært opererer i Kina, sier Nasdaqs juss- og reguleringssjef John Zecca til FT.

Edwin Dorsey, forfatter av nyhetsbrevet «The Bear Cave», lanserte nylig en kampanje for å bekjempe aksjepromoteringer, sier det er «et greit første steg», men advarer om at det i praksis kan føre til at «svindlere bare gjenbruker de samme tickerne i stedet for å gå etter nye børsnoterte selskaper.