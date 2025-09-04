Disse 20 selskapene vil lete etter olje og gass i Norge

20 aktører har sendt søknad til Energidepartementet om å få delta i nye leteområder på norsk sokkel, ifølge en melding fra Energidepartementet torsdag.

– Letingen og nye funn er avgjørende for arbeidsplasser og verdiskaping. Det er viktig at selskapene leter slik at petroleumsvirksomheten kan videreutvikles. Derfor er det gledelig å se at interessen fremdeles er stor, sier energiminister Terje Aasland.



Han peker på at aktiviteten er avgjørende for å sikre Norge en fortsatt posisjon som en stabil og forutsigbar olje- og gassleverandør til Europa.

Årets konsesjonsrunde (TFO 2025) ble lyst ut 9. mai i år, med søknadsfrist 2 september.

TFO-rundene omfatter de mest kjente leteområdene på norsk sokkel som ikke allerede er konsesjonsbelagt. Ordningen ble innført i 2003, og er nå utvidet til å dekke mesteparten av tilgjengelige letearealer. I årets runde er også de forhånsdefinerte områdene i Barentshavet og Norskehavet utvidet.

Planen er å tildele nye utvinningstillatelser tidlig i 2026.

Disse har søkt

På listen finner vi blant andre Equinor, Aker BP, Vår Energi og DNO .

Totalt 20 selskaper står på søkerlisten:

Aker BP, Concedo, ConocoPhillips, DNO Norge, Equinor, Harbour Energy, INPEX Idemitsu, Japex Norge, Lime Petroleum, OKEA, OMV, ORLEN Upstream, Pandion Energy, Petrolia NOCO, Repsol Norge, Source Energy, Sval Energi, TotalEnergies, Vår Energi og Wellesley Petroleum.

TFO-rundene ble innført for å få mest mulig ut av ressursene i modne områder før eksisterende infrastruktur fases ut. Energidepartementet peker på at ordningen gir selskapene forutsigbarhet, samtidig som staten sikrer jevn tilførsel av nytt leteareal.

– Over tid blir TFO-området utvidet basert på faglige vurderinger av hvor modne områdene er, og særlig behovet for stegvis leting og utnyttelse av tidskritiske ressurser, heter det.