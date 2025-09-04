Alle venter på månedens viktigste tall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent, Dow Jones er ned 0,1 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,19 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,4 prosent til 16,29.

Makro

Sysselsettingen i privat sektor i USA steg med 54.000 jobber i august, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport torsdag. Ifølge Trading Economics hadde analytikerne i forkant estimert en økning på 65.000 stillinger. I juli lå veksten på 104.000.

Samtidig ble det lagt frem tall for antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalte «jobless claims». Antallet trygdesøkere endte på 237.000 i august, mot 229.000 måneden før. Analytikerne hadde på forhånd ventet at tallet skulle ende på 230.000.

Månedens viktigste

Fredag kommer sysselsettingsrapporten for august (non-farm payrolls), kjent som «månedens viktigste tall». JPMorgans tradingdesk, ledet av Andrew Tyler, skriver i et notat at risikoen er på oppsiden for aksjemarkedet og S&P 500-indeksen. Scenarioanalysen til JPMorgan-traderne impliserer over 90 prosent sannsynlighet for oppgang i S&P 500-indeksen fredag.

«Forventningen er at veksten i sysselsettingen i august vil bli tett på juli-tallene, og dermed også underbygge hypotesen om at tilstanden i arbeidsmarkedet fremdeles er i god forfatning. I så fall vil dette kunne underbygge en videre oppgang for aksjer. Skulle derimot forventningene bli gjort til skamme ved svakere tall, og negative revideringer bakover, vil trolig det sette et negativt avtrykk i aksjemarkedet», sa sjefstrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til Finansavisen tidligere denne uken.

Handelsavtaler

Donald Trump advarte onsdag om at USA kan bli nødt til å trekke seg fra nylig inngåtte handelsavtaler med EU, Japan og Sør-Korea dersom landets Høyesterett slår fast at hans tollpolitikk er ulovlig, rapporterer Reuters.

– Vi laget en avtale med EU der de betaler oss nesten 1.000 milliarder dollar. Og vet dere hva? De er fornøyde. Det er i boks. Men jeg antar vi må avvikle dem, sa Trump til pressen utenfor Det hvite hus.