Kontroversiell børsvinner

Stadig mer statistikk viser at USAs jobbmarked blir verre, blant annet grunnet økte tollavgifter og mer utstrakt kunstig intelligens-bruk. Torsdag meldte Challenger at amerikanske arbeidsgivere planlegger å sparke 85.979 ansatte, mer enn i noen annen augustmåned siden coronaåret 2020. Et annet firma, ADP, opplyste at sysselsettingen i privat sektor økte med fattigslige 54.000 i forrige måned, mot ventet 65.000. En tredje rapport opplyste at 237.000 amerikanere søkte om arbeidsledighetstrygd i forrige uke, også det overraskende mange. Fredag får vi mer kjøtt på benet, i form av tallene for «nonfarm payrolls».

Makronyhetene bidro til at det nå regnes som 98 prosent sannsynlig at Fed kutter renten med et kvart prosentpoeng den 17. september. Reaksjonen i aksjemarkedet var imidlertid beskjeden. Ved halv fem-tiden hadde Europas Stoxx 600-indeks steget med 0,6 prosent, mens USAs S&P 500 var tilnærmet uendret.

På London-børsen stupte Jet2-aksjen 12 prosent. Lavprisflyselskapet presenterte skuffende guiding for hele regnskapsåret og fortalte at uvanlig få reiser er blitt bestilt for vintersesongen. I samme sektor sank TUI og EasyJet med rundt 4 prosent.

Porsches kursfall ble mer beskjedne 1 prosent, som følge av at sportsbilprodusenten fjernes fra Tysklands Dax-indeks. Nesten to tredeler av selskapets børsverdi har forduftet siden toppnoteringen i juni 2021. Aksjen ble inkludert i Dax i desember 2022.

American Eagle Outfitters steg derimot med 32 prosent, etter at den amerikanske kleskjedens topp- og bunnlinje i andre kvartal oversteg analytikernes forventninger. Inntjeningen pr. aksje ble mer enn det dobbelte av konsensusestimatet. Reklamekampanjen som erklærer at «Sydney Sweeney has great jeans» fikk mye av æren for økt trafikk til butikkene, og også guidingen for tredje og fjerde kvartal overrasket positivt.

For øvrig høstet den vellykkede reklamekampanjen en del kritikk i USA, ettersom den forbandt «great genes» med en blond, blåøyd og hvit kvinne som attpåtil er heteroseksuell og slank.