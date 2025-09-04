Krakk onsdag, ny kollaps torsdag

Torsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.629,72 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,57 dollar, ned 1,5 prosent. Fallet kom etter onsdagens rykter om at Opec+ vurderer å øke oljeproduksjonen på neste møte. Russlands visestatsminister Alexander Novak sier ifølge Reuters at det ikke er noe fast agenda for det neste møtet i Opec+, men at deltagerne alltid gjennomgår den nåværende situasjonen.

Equinor gikk opp 0,6 prosent til 242,70 kroner, Aker BP gikk ned 0,6 prosent til 246,70 kroner, mens Vår Energi falt 0,2 prosent til 33,34 kroner.

REC Silicon meldte onsdag kveld at selskapet har inngått en kortsiktig låneavtale med Hanwha «for å finansiere selskapets presserende driftskapitalbehov». Det presiseres i meldingen at REC ikke har tilstrekkelig tilgjengelige kontanter til å dekke gjeld og andre forventede driftsmessige kontantstrømkrav i 2025, og at det snarlig vil være behov for ytterligere finansiering. Aksjen stupte 11,4 prosent til 1,40 kroner, etter onsdagens fall på 21 prosent.

CMB.Tech, tidligere Euronav, klatret 5,6 prosent til 93,00 kroner på høy omsetning. SEB har nå tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling, samtidig som kursmålet settes til 11,2 dollar.

«Fusjonen med Golden Ocean har bedret likviditeten og gitt attraktiv eksponering mot tørrbulk- og råoljetankmarkedene. Gjelden er høy, men det samme er inntjeningspotensialet», skriver SEB, ifølge TDN Direkt.

Onsdag steg Hafnia nesten tre prosent etter nyheten om at selskapet har inngått en foreløpig avtale om kjøp av 14,45 prosent av aksjene i den danske konkurrenten Torm for rundt 3,1 milliarder kroner. Torsdag endte aksjen tilnærmet uforandret på 61,32 kroner, og Arctic Securities utelukker ikke en milliardfusjon.

Kongsberg Gruppen falt 1,0 prosent til 297,10 kroner. Onsdag ettermiddag uttalte Russlands president Vladimir Putin at han vil møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj dersom han kommer til Moskva. Morgan Stanley har nå tatt opp dekning av Kongsberg Gruppen, med en hold-anbefaling og et kursmål på 270 kroner.

Norwegian la frem trafikktall for august, som viste at antall passasjerer vokste med henholdsvis to og syv prosent for Norwegian og Widerøe.

– August var en solid avslutning på det som har vært en rekordsommer for oss, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en kommentar. Aksjen falt likevel 2,0 prosent til 16,10 kroner.