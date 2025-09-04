Wall Street klatret i håp om myke jobbtall

Hovedindeksene på Wall Street vippet over i grønt torsdag kveld i påvente av månedens viktigste tall. Ifølge CNBC håper investorer på tall som øker sjansene for rentekutt, uten å skape frykt for resesjon. Torsdagens forhåndstall peker i denne retningen.

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,8 prosent til 6.502,08, mens industritunge Dow Jones løftet seg 0,8 prosent til 45.621,29 og teknologiindeksen Nasdaq steg 1 prosent til 21,707,69.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,161 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 4,9 prosent til 17.

Sysselsettingen i privat sektor i USA steg med 54.000 jobber i august, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport torsdag. Ifølge Trading Economics hadde analytikerne i forkant estimert en økning på 65.000 stillinger. I juli lå veksten på 104.000.

Samtidig ble det lagt frem tall for antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalte «jobless claims». Antallet trygdesøkere endte på 237.000 i august, mot 229.000 måneden før. Analytikerne hadde på forhånd ventet at tallet skulle ende på 230.000.

Månedens viktigste

Fredag kommer sysselsettingsrapporten for august (non-farm payrolls), kjent som «månedens viktigste tall». JPMorgans tradingdesk, ledet av Andrew Tyler, skriver i et notat at risikoen er på oppsiden for aksjemarkedet og S&P 500-indeksen. Scenarioanalysen til JPMorgan-traderne impliserer over 90 prosent sannsynlighet for oppgang i S&P 500-indeksen fredag.