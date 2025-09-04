Wall Street klatret i håp om myke jobbtall

Hovedindeksene på Wall Street vippet over i grønt torsdag kveld i påvente av månedens viktigste tall. Ifølge CNBC håper investorer på tall som øker sjansene for rentekutt, uten å skape frykt for resesjon. Torsdagens forhåndstall peker i denne retningen.
Den brede S&P 500-indeksen steg 0,8 prosent til 6.502,08, mens industritunge Dow Jones løftet seg 0,8 prosent til 45.621,29 og teknologiindeksen Nasdaq steg 1 prosent til 21,707,69.
Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,161 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 4,9 prosent til 17.
Sysselsettingen i privat sektor i USA steg med 54.000 jobber i august, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport torsdag. Ifølge Trading Economics hadde analytikerne i forkant estimert en økning på 65.000 stillinger. I juli lå veksten på 104.000.
Samtidig ble det lagt frem tall for antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalte «jobless claims». Antallet trygdesøkere endte på 237.000 i august, mot 229.000 måneden før. Analytikerne hadde på forhånd ventet at tallet skulle ende på 230.000.
Månedens viktigste
Fredag kommer sysselsettingsrapporten for august (non-farm payrolls), kjent som «månedens viktigste tall». JPMorgans tradingdesk, ledet av Andrew Tyler, skriver i et notat at risikoen er på oppsiden for aksjemarkedet og S&P 500-indeksen. Scenarioanalysen til JPMorgan-traderne impliserer over 90 prosent sannsynlighet for oppgang i S&P 500-indeksen fredag.
«Forventningen er at veksten i sysselsettingen i august vil bli tett på juli-tallene, og dermed også underbygge hypotesen om at tilstanden i arbeidsmarkedet fremdeles er i god forfatning. I så fall vil dette kunne underbygge en videre oppgang for aksjer. Skulle derimot forventningene bli gjort til skamme ved svakere tall, og negative revideringer bakover, vil trolig det sette et negativt avtrykk i aksjemarkedet», sa sjefstrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til Finansavisen tidligere denne uken.
Bevegelser
American Eagle har vært i hardt vær etter den kontroversielle reklamekampanjen med skuespiller Sydney Sweeney. Selskapet omtaler kampanjen som en av sine mest vellykkede noensinne, og det gjenspeiles i selskapets resultater for andre kvartal. Resultatet endte på 45 cent pr. aksje og inntekter på 1,28 milliarder dollar, godt over forventningene på henholdsvis 21 cent og 1,24 milliarder. Aksjen steg hele 37,9 prosent torsdag.
Betalingstjenesten PayPal falt 1,7 prosent etter at selskapets finansdirektør Jamie Miller uttalte at selskapet fortsatt har «mye arbeid igjen» før det kan oppnå lønnsom vekst.
Gap-aksjen steg 5,9 prosent etter at selskapet kunngjorde at det skal starte med kosmetikk, med Old Navy som første merke ut.
Salesforce falt 4,9 prosent etter at selskapet la frem en skuffende guiding for tredje kvartal, til tross for å ha oppnådd bedre resultater enn ventet i andre kvartal.
Det ble en positiv dag på børs for Mag 7-aksjene torsdag, spesielt for Amazon som steg 4,3 prosent. For resten endte Nvidia opp 0,6 prosent, mens Tesla steg 1,3 prosent. Alphabet steg 0,7 prosent, og Apple steg 0,6 prosent. Meta steg 1,6 prosent, mens Microsoft steg 0,5 prosent.
Olje og gass
Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 0,9 prosent til 66,8 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 1 prosent til 63,3 dollar fatet.
Den amerikanske naturgassen steg 0,4 prosent til 3,1 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 1,4 prosent til 32,6 euro/MWh
Handelsavtaler
Donald Trump advarte onsdag om at USA kan bli nødt til å trekke seg fra nylig inngåtte handelsavtaler med EU, Japan og Sør-Korea dersom landets Høyesterett slår fast at hans tollpolitikk er ulovlig, rapporterer Reuters.
– Vi laget en avtale med EU der de betaler oss nesten 1.000 milliarder dollar. Og vet dere hva? De er fornøyde. Det er i boks. Men jeg antar vi må avvikle dem, sa Trump til pressen utenfor Det hvite hus.