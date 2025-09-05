Trump løfter børsene i Asia

Det er bred oppgang på børsene i Asia fredag morgen. Oppgangen kommer etter at USAs president Donald Trump reduserer tollen han har innført på biler som importeres fra Japan, fra 27,5 prosent til 15 prosent.

Trump undertegnet torsdag presidentordren, og endringene trer i kraft innen sju dager. En rekke andre varer som USA importerer fra Japan får også toll på 15 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,71 prosent, mens Topix klatrer 0,46 prosent.

Shanghai Composite styrkes 0,35 prosent, CSI 300 er opp 0,88 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,62 prosent.

Kospi i Sør-Korea stiger 0,14 prosent. Nifty 50 styrkes 0,19 prosent, S&P/ASX er opp 0,43 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 0,19 prosent.

Flere asiatiske chipaksjer stiger ifølge CNBC etter at Trump torsdag uttalte at han planlegger å innføre tollsatser på import av halvledere fra selskaper som ikke flytter produksjonen til USA. Kommentaren kom før presidentens middag med en rekke techsjefer.

Advantest er opp 1,21 prosent, mens Lasertec steg 2,87 prosent. TSMC klatret 1,29 prosent. Aksjene til den sørkoreanske minnebrikkeprodusenten SK Hynix steg 3,20 prosent.