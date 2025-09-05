Gir seg som finansdirektør etter 25 år

Kjetil R. Krøkje (43) blir ny finansdirektør i Storebrand. Avtroppende finansdirektør, Lars Aa. Løddesøl, vil trappe ned etter nær 25 år i Storebrands konsernledelse, ifølge en børsmelding fredag.

– Jeg vil takke Lars for mange års innsats i Storebrands konsernledelse. Han har over en lang periode vært en svært viktig bidragsyter til Storebrands strategiske transformasjon til et kapitaleffektivt Nordisk spare - og forsikringskonsern med sterk vekst og sterk balanse. Lars er en solid lagspiller og bidratt til at Storebrand er der vi er som selskap i dag, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

– Tidspunktet for skiftet er ikke tilfeldig. Lars og jeg er enige om at den konsernledelsen som står på scenen på kapitalmarkedsdagen 10. desember også skal levere på planen, derfor synes vi timingen var riktig nå, sier Odd Arild Grefstad.



Løddesøl fortsetter i konsernet blant annet som styreleder i Storebrand Forsikring, styremedlem i Storebrand Kapitalforvaltning og for å bistå med kontinuitet i transisjonen.

– Jeg veldig glad for å kunne ønske Kjetil R. Krøkje velkommen i konsernledelsen. At vi kan rekruttere internt viser styrken i organisasjonen, og sikrer kontinuitet og fornyelse. Kjetil har arbeidet sammen med Lars og resten av konsernledelsen med den strategiske transformasjonen av Storebrand over flere år. Han kjenner både selskapet, kundene og markedet svært godt, og vil bidra til å utvikle Storebrand videre, sier Grefstad.

Storebrands nye finansdirektør og medlem av konsernledelsen kommer fra rollen som Group Head of Strategy, Finance and M&A i Storebrand ASA. Han har hatt ansvar for konsernets finansiering, kapitalstruktur, konsernstrategi, M&A og investorrelasjoner. Krøkje har hatt en rekke lederroller i Storebrand siden 2008, og sitter i flere av konsernets styrer.Krøkje trer inn i rollen 17. september.

– Jeg er takknemlig for tilliten og gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Storebrand har en sterk markedsposisjon, og vi skal fortsette å utvikle selskapet sammen med dyktige kolleger og ledere. Vår ambisjon er fortsatt å oppnå kapitaleffektiv vekst i kombinasjon med økende kapitaldistribusjon, noe som samlet skal bidra til god verdiskaping for våre aksjonærer, sier Krøkje.





