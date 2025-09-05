– I Storebrand er rollen som CFO en ekstremt sentral del av virksomheten. Det omfatter ikke bare foretakets finansiering og økonomifunksjon for alle forretningsområdene. Rollen omfatter også ansvaret for IR, konsernjuridisk, strategi, bærekraft og budsjettering samt fusjoner og oppkjøp, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.
Fredag morgen kunngjorde Storebrand at selskapets finansdirektør Lars Aa. Løddesøl (60), trekker seg tilbake. Han har hatt denne rollen siden 2012 og har sittet i konsernledelsen i 25 år.
Kjetil Ramberg Krøkje (43) blir Løddesøls etterfølger. Han har de seneste årene vært leder for strategi, finans og M&A, og rykker nå altså opp et nivå.
Grefstad, som er 59, fortsetter som konsernsjef.
Afghanistan-veteran
Krøkje er opprinnelig fra Ringsaker i Hedmark. Han er utdannet statsviter fra London School of Economics, og tok senere en executive MBA ved Norges Handelshøyskole.
Han har tjenestegjort i Afghanistan i den profesjonelle hæravdelingen Telemark bataljon, og har gått gradene i Storebrand siden han begynte som trainee i 2008.
– Lars Løddesøl har vært CFO i hele perioden mens jeg har vært sjef i Storebrand. Vi har begynt denne diskusjonen med basis i hans planlegging av å gå over i en ny fase. Det har rett og slett vært en vurdering av når det er best tidspunkt, sier Grefstad.
Han legger vekt på at selskapet har kapitalmarkedsdag i desember.
– Det var greit å gjøre et skifte nå, slik at Kjetil får muligheten til å jobbe inn mot denne kapitalmarkedsdagen, der han vil møte markedet i hele sin bredde, sier Grefstad.
Han opplyser at Løddesøl blir med videre i konsernet, blant annet som styreleder i datterselskapet for forsikring og som styremedlem i datterselskapet for kapitalforvaltning.
– Dette er en veldig ordentlig transisjon som både inneholder kontinuitet og fornyelse. Vi legger vekt på kontinuitet, samtidig som det kommer inn et helt annet årskull, og dermed ny energi, krefter og tanker om hvordan selskapet skal tas videre, opplyser Grefstad.
– God drive
– Hva står på spill?
– Det er ingen tvil om at Storebrand er inne i en god drive. Vi har høy soliditet, virksomheten vokser og aksjekursen er på all-time high. Men alderen tar oss alle på et tidspunkt, og behovet for å gjøre endringer er der. Det er ingen utenforliggende årsaker som forklarer skifte. Ofte kommer jo skifter, når man har kriser. Dette er stikk motsatt, sier Grefstad.
– Jeg opplever at vi er veldig samstemt om hvor vi kommer fra og hvor vi er på vei, sier Krøkje.
– Hva er de største problemene Storebrand står overfor?
– Balansen var tidligere et problem i Storebrand, men nå har vi et fortress balance sheet. For oss er det viktig å lykkes i et pensjonsmarked som individualiseres, og å bli enda sterkere mot retail-kunden, svarer Krøkje.
Han viser til at posisjonene er flyttet frem innenfor forsikring: Konsernet har gått fra 3 til over 7 prosent markedsandel de seneste årene.
I 2022 kjøpte Storebrand fondssparetjenesten Kron. Oppkjøpet skjedde på hans vakt som ansvarlig for M&A – fusjoner og oppkjøp på norsk.
Krøkje var også sentral i kjøpet av Skagen og Silver i 2017, private equity-miljøet Cubera i 2019, kjøpet av Insr i 2020, kjøpet av Danica Norge i 2021 samt to danske oppkjøp i 2021: Capital Investment og kapitalforvalteren AIP Management.
– Hvilke oppkjøpsmuligheter ser dere etter fremover?
– Vi har en bolt on-strategi. Det innebærer små og mellomstore oppkjøp som forsterker Storebrand som et nordisk spare- og forsikringskonsern.
– Vi ser ikke aktivt etter store, transformative oppkjøp. Derimot kan det være interessant med innenfor kapitalforvaltning som gir oss mer skala eller en annen distribusjon. Det samme gjelder forsikring som styrker vårt tilbud eller skala.
– Men vi har underliggende, strukturell vekst i virksomheten vår, og trenger ikke gjøre M&A, legger han til.