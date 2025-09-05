– I Storebrand er rollen som CFO en ekstremt sentral del av virksomheten. Det omfatter ikke bare foretakets finansiering og økonomifunksjon for alle forretningsområdene. Rollen omfatter også ansvaret for IR, konsernjuridisk, strategi, bærekraft og budsjettering samt fusjoner og oppkjøp, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Fredag morgen kunngjorde Storebrand at selskapets finansdirektør Lars Aa. Løddesøl (60), trekker seg tilbake. Han har hatt denne rollen siden 2012 og har sittet i konsernledelsen i 25 år.

Kjetil Ramberg Krøkje (43) blir Løddesøls etterfølger. Han har de seneste årene vært leder for strategi, finans og M&A, og rykker nå altså opp et nivå.

Grefstad, som er 59, fortsetter som konsernsjef.

Afghanistan-veteran

Krøkje er opprinnelig fra Ringsaker i Hedmark. Han er utdannet statsviter fra London School of Economics, og tok senere en executive MBA ved Norges Handelshøyskole.

Han har tjenestegjort i Afghanistan i den profesjonelle hæravdelingen Telemark bataljon, og har gått gradene i Storebrand siden han begynte som trainee i 2008.

– Lars Løddesøl har vært CFO i hele perioden mens jeg har vært sjef i Storebrand. Vi har begynt denne diskusjonen med basis i hans planlegging av å gå over i en ny fase. Det har rett og slett vært en vurdering av når det er best tidspunkt, sier Grefstad.

Han legger vekt på at selskapet har kapitalmarkedsdag i desember.

– Det var greit å gjøre et skifte nå, slik at Kjetil får muligheten til å jobbe inn mot denne kapitalmarkedsdagen, der han vil møte markedet i hele sin bredde, sier Grefstad.

Han opplyser at Løddesøl blir med videre i konsernet, blant annet som styreleder i datterselskapet for forsikring og som styremedlem i datterselskapet for kapitalforvaltning.