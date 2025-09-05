Dette skjer i dag

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

FAO: Matprisindeks august, kl. 10.00

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

«Jeg tror det er livsfarlig å investere i kontorbygg nå,» sa Øystein Stray Spetalen nylig. Han peker på kunstig intelligens og store nedbemanninger som en trussel mot etterspørselen etter kontorlokaler.

Men John Fredriksen gjør det stikk motsatte enn det Spetalen sier. Han har kjøpt seg kraftig opp i svenske Fabege, med verdier for over fem milliarder kroner.

Norwegian Property-sjef Bent Oustad støtter Fredriksen og sier: «Ny teknologi er ikke bare en trussel, det skaper også muligheter.»

Arbeiderpartiet kjører valgkamp med slagordet: «Rentekutt for alle vs. skattekutt for de få.» Men sjeføkonomene er lite imponert.

Kjersti Haugland i DNB mener det er et dårlig slagord: «Vi kan ikke forvente lavere rente med Arbeiderpartiet enn med Høyre, og heller ikke vice versa.»

NHO-økonom Øystein Dørum minner om at det er Norges Bank som setter renten, og at «regjeringens bruk av oljepenger faktisk har bidratt til høyere rente enn vi ellers ville hatt.»

Aksjeskribent Espen Teigland går til frontalangrep på Desert Control. Etter å ha tapt 2 millioner kroner på aksjen sier han: «Jeg er forbannet på selskapet, men ikke på teknologien.»

Han kaller emisjonen for «ran på høylys dag» og antyder at ledelsen bevisst har presset kursen ned: «Resultatet er at dagens aksjonærer har mistet over 130 millioner kroner på et skittent spill.»

Teigland advarer om søksmål. Selskapet selv har ikke kommentert kritikken.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SVs Alexander Papas som sier: «Det er for mange rike. Vi trenger ikke milliardærer i samfunnet.»

Det er selvfølgelig flott med sosialt engasjement, men det blir patetisk når Papas hevder at «de store skaperne ikke er milliardærene, men folk som står opp og går på jobb».

«Sannheten er at vi trenger milliardærene, skriver Hegnar. Hvilken byråkrat ville tatt de sjansene John Fredriksen tok i oppdrett, eller Torstein Hagen i cruise? Vi trenger flere milliardærer – ikke færre,» skriver Hegnar.