Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at til tross for en vanskelig start på uken, ligger de fleste børsindeksene globalt (med få unntak) an til å ende i pluss, godt hjulpet av «svake» amerikanske makrotall.

«Tallene tolkes av markedet som et signal om at amerikanske renter snart skal ned. Markedet priser nå inn en høy sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken (Fed) vil kutte renten allerede 17. september», skriver analytikeren, som imidlertid mener at man skal være varsom med å ta dette for gitt.

«Fed har gjentatte ganger understreket at inflasjonen må vise en bred og varig nedkjøling før rentene settes ned. Historisk har det ofte vært et gap mellom markedets forventninger og Feds faktiske beslutninger. Risikoen er dermed at markedet løper foran, og at Fed holder igjen lenger enn investorene ønsker», skriver Berntsen.

Han mener at det ikke er tilfeldig at At Fed har holdt rentene høye lenger enn mange andre sentralbanker.

«Den amerikanske økonomien har vært mer robust enn eurosonen, med sterkere sysselsetting, høyere produktivitet og en mer ekspansiv finanspolitikk. Den europeiske sentralbanken (ECB) har på sin side allerede kuttet rentene, i et forsøk på å stimulere en svakere økonomi», skriver Berntsen.

Asia

Det er bred oppgang på børsene i Asia fredag morgen. Oppgangen kommer etter at USAs president Donald Trump reduserer tollen han har innført på biler som importeres fra Japan, fra 27,5 prosent til 15 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,71 prosent, mens Topix klatrer 0,46 prosent.

Shanghai Composite styrkes 0,35 prosent, CSI 300 er opp 0,88 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,62 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er fredag morgen ned 0,19 prosent til 66,86 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,27 prosent på 63,31 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Hovedindeksene på Wall Street vippet over i grønt torsdag kveld i påvente av månedens viktigste tall. Ifølge CNBC håper investorer på tall som øker sjansene for rentekutt, uten å skape frykt for resesjon. Torsdagens forhåndstall peker i denne retningen.

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,8 prosent til 6.502,08, mens industritunge Dow Jones løftet seg 0,8 prosent til 45.621,29 og teknologiindeksen Nasdaq steg 1 prosent til 21,707,69.

American Eagle har vært i hardt vær etter den kontroversielle reklamekampanjen med skuespiller Sydney Sweeney. Selskapet omtaler kampanjen som en av sine mest vellykkede noensinne, og det gjenspeiles i selskapets resultater for andre kvartal. Resultatet endte på 45 cent pr. aksje og inntekter på 1,28 milliarder dollar, godt over forventningene på henholdsvis 21 cent og 1,24 milliarder. Aksjen steg hele 37,9 prosent torsdag.

Oslo Børs

Torsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.629,72 poeng.

REC Silicon meldte onsdag kveld at selskapet har inngått en kortsiktig låneavtale med Hanwha «for å finansiere selskapets presserende driftskapitalbehov». Aksjen stupte 11,4 prosent til 1,40 kroner, etter onsdagens fall på 21 prosent.

CMB.Tech, tidligere Euronav, klatret 5,6 prosent til 93,00 kroner på høy omsetning. SEB har nå tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling, samtidig som kursmålet settes til 11,2 dollar.