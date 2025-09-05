I august steg porteføljen til SB1 Markets med anbefalte aksjer 1,2 prosent, mot 0,5 prosent for hovedindeksen på Oslo Børs. Siden oppstart har Top Picks-porteføljen steget 121 prosent, mot 41 prosent for hovedindeksen.

Analysesjef Petter Kongslie gjør nå flere endringer for september – Scatec og Europris går inn til fordel for Napatech og Bewi.

Vår Energi pekes ut som et av de mest attraktive energiselskapene grunnet sterk produksjonsvekst inn mot årsslutt og en direkteavkastning på 14–15 prosent. Aksjen har dessuten gjort det svakere enn sammenlignbare selskaper hittil i år.

Link Mobility leverer god organisk vekst, sterk kontantstrøm og har en solid balanse. Triggere som utbytte, iOS-støtte og M&A gir oppside.

Nordic Semiconductor trekkes fram som attraktivt priset etter emisjonen, med støtte fra sterke Nvidia-tall og forventet oppside i estimatene i andre halvår 2025 og 2026, drevet særlig av økende internasjonal etterspørsel.

Les også Analysesjef anbefaler flere utbytteaksjer – Norske utbytteaksjer har vært en sterk aktivaklasse i over 30 år, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

Endúr omtales som et kapitaleffektivt selskap med solide marginer innen maritim infrastruktur og havbruk. Kontraktsgevinstene i Artec Aqua reduserer risiko i estimatene fremover.

For AF Gruppen mener SB1 Markets at konsensus er for konservativ, og marginene ventes å stige med økt andel høy-margin-prosjekter. Verdsettelsen er attraktiv, særlig med tanke på den historiske premien mot konkurrentene, heter det.

Odfjell Drilling omtales som fortsatt attraktivt priset til tross for sterk kursutvikling, med høy kontantstrøm, bransjeledende ordrereserve og en forventet utbytteavkastning på rundt 15 prosent fra 2026 og fremover

Les også Pareto anbefaler 9 aksjer: Gjør flere endringer Pareto-porteføljen knuser Oslo Børs og er opp 33 prosent hittil i år – nå gjør meglerhuset flere endringer.

Scatec har redusert gjeld betydelig og går inn i en periode med rekordhøy byggeaktivitet. Sol og batteri er på rekordlave kostnader, og guidingen for helåret ventes løftet.

Elmera prises lavt til tross for høy kapitalavkastning og positiv utvikling i Norden. Risiko knyttet til «Norgespris» ser ut til å avta, samtidig som lav kundeavgang gir rom for verdiøkende oppkjøp.

Storebrand kan vise til sterk inntjeningsvekst, og betaler ut nær 90 prosent av resultatet gjennom utbytte og tilbakekjøp. En økende andel av overskuddet kommer fra kapitaleffektive og raskt voksende områder, noe som kan gi høyere multipler fremover

Les også Dette er Arctics favorittaksjer nå Arctic Securities tar inn fire nye aksjer i favorittporteføljen. I september satses det på teknologi, shipping og laks.

Frontline er godt posisjonert i et strammere tankmarked, med attraktiv verdsettelse og direkteavkastning på 12–20 prosent. Lav flåtevekst og høy alder på skipene støtter markedet ytterligere.

Mowi ventes å levere vesentlig bedre resultater i 2026, drevet av høyere laksepriser og lavere kostnader. Aksjen prises attraktivt, med en P/E for 2026 godt under historisk snitt de siste fem årene

Sterk detaljhandel i juli skaper oppside for Europris’ tredjekvartalstall, mens marginene bedres gjennom lavere fraktkostnader og valutamedvind. Forbedringer i ÖoB ventes å bidra betydelig i 2026–2027.