I kjølvann av oppturen på både Wall Street og i Asia, stiger Oslo Børs fredag formiddag.

Kl. 10.14 står hovedindeksen i 1.630,85, opp 0,07 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 924 millioner kroner.

Bevegelser

Dagens mest omsatte er Nordic Semiconductor , som sent torsdag kveld gjennomførte en emisjon til en kurs på 150 kroner pr. aksje. Pengene skal benyttes til å refinansiere balansen gjennom tilbakebetaling av et 100 millioner dollar stort brolån etter de strategiske oppkjøpene av Neuton.ai og Memfault. Aksjen stiger 1,93 prosent til 158,80 kroner.

Wallenius Wilhelmsen legger på seg 1,50 prosent til 94,60 kroner etter signering av en ny logistikkontrakt med en stor bilprodusent i Australia. Avtalen er ventet å genererer inntekter på over 100 millioner dollar.

Frontline styrkes for tredje dag på rad, og er nå opp 0,32 prosent til 218,70 kroner. VLCC-ratene fortsetter å stige kraftig, og ifølge Fearnleys steg ratene med 6,4 prosent i går på strekningen Midtøsten-Kina.

Ellers blant shippingaksjene er Höegh Autoliners opp 0,27 prosent til 112,50 kroner, mens MPC Container Ships styrkes 1,15 prosent til 18,48 kroner.

REC Silicon meldte onsdag kveld at selskapet har inngått en kortsiktig låneavtale med Hanwha «for å finansiere selskapets presserende driftskapitalbehov». Det presiseres i meldingen at REC ikke har tilstrekkelig tilgjengelige kontanter til å dekke gjeld og andre forventede driftsmessige kontantstrømkrav i 2025, og at det snarlig vil være behov for ytterligere finansiering.

REC-aksjen er nå ned for tredje dag på rad, og faller 5,43 prosent til 1,32 kroner. Den siste uken har aksjen stupt 39,4 prosent.

Aker Horizons stiger 16,05 prosent til 0,54. Aksjen omsettes fredag eks utbytte på 0,27 kroner. Aksjen har vært i vinden etter at de unge investorene Ulf Huse og Andreas Hofstad ble nummer to og tre på aksjonærlisten i selskapet.

De tror at Aker vil bruke børsskallet til å børsnotere Stargate-satsingen. Nordea sår tvil om dette, og peker på at Aker har tidligere brent seg på å ri bølger i kapitalmarkedet, slik det gjorde med den grønne bølgen for fire–fem år siden.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er fredag formiddag ned 0,04 prosent til 66,96 dollar fatet, mens den ved børsslutt torsdag var omsatt for 66,57 dollar. WTI-oljen faller 0,19 prosent på 63,36 dollar fatet.

Equinor faller 0,08 prosent til 242,50 kroner. Aker BP er opp 0,41 prosent til 247,70 kroner, mens Vår Energi klatrer 0,81prosent til 33,61 kroner.

InterOil Exploration and Production svekkes 3,97 prosent til 1,40 kroner. Torsdag kveld ble det kjent at Petrominera S.E. har besluttet å terminere joint venture-avtalen med Interoil og Selva Maria Oil (SMO). Avtalen omfatter leting og utvinning i områdene Mata Magallanes Oeste og Cañadon Ramirez i Chubut-provinsen i Argentina.

BlueNords produksjonen fra Tyra-huben i Nordsjøen ble langt svakere enn ventet. Nå kuttes prognosene kraftig både for tredje og fjerde kvartal. Aksjen faller 0,84 prosent til 474,00 kroner.