Oljegiganter faller

Det er få store utslag på Oslo Børs' hovedindeks på fredag. Etter å ha startet noe ned, har den kommet seg til positivt territorium i løpet av handelen. Klokken 16 faller hovedindeksen 0,2 prosent og står i 1.627 poeng.

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent faller med 0,5 prosent til 66,60 dollar pr. fat. Den lettere WTI-oljen faller tyngre, med en nedgang på 0,7 prosent til 63 dollar fatet. Prisen på TTF-gassen stiger 0,5 prosent til 32,560 euro pr. megawatt.

Det får utslag for oljeaksjene på Oslo Børs. Blant de største faller Equinor med 0,2 prosent, mens Aker BP er ned 0,1 prosent. Samtidig stiger Vår Energi 0,2 prosent.

Oljefrakteren Frontline faller med 0,7 prosent. Ellers er Höegh Autoliners opp 0,4 prosent, mens MPC Container Ships styrkes 0,2 prosent.

BlueNords produksjonen fra Tyra-huben i Nordsjøen ble langt svakere enn ventet. Nå kuttes prognosene kraftig både for tredje og fjerde kvartal. Aksjen faller 1,3 prosent.

Bevegelser

Etter børsens stengetid på torsdag annonserte Nordic Semiconductor at det vil hente 100 millioner dollar i en emisjon. Pengene skal gå til refinansiering av balansen, gjennom tilbakebetaling av et 100 millioner dollar stort brolån etter de strategiske oppkjøpene av Neuton.ai og Memfault.

NOD-aksjen stiger 1,1 prosent.

REC Silicon meldte onsdag kveld at selskapet har inngått en kortsiktig låneavtale med Hanwha «for å finansiere selskapets presserende driftskapitalbehov». Det presiseres i meldingen at REC ikke har tilstrekkelig tilgjengelige kontanter til å dekke gjeld og andre forventede driftsmessige kontantstrømkrav i 2025, og at det snarlig vil være behov for ytterligere finansiering.