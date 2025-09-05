Oljegiganter faller

Det er få store utslag på Oslo Børs' hovedindeks på fredag. Etter å ha startet noe ned, har den kommet seg til positivt territorium i løpet av handelen. Klokken 16 faller hovedindeksen 0,2 prosent og står i 1.627 poeng.
Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent faller med 0,5 prosent til 66,60 dollar pr. fat. Den lettere WTI-oljen faller tyngre, med en nedgang på 0,7 prosent til 63 dollar fatet. Prisen på TTF-gassen stiger 0,5 prosent til 32,560 euro pr. megawatt.
Det får utslag for oljeaksjene på Oslo Børs. Blant de største faller Equinor med 0,2 prosent, mens Aker BP er ned 0,1 prosent. Samtidig stiger Vår Energi 0,2 prosent.
Oljefrakteren Frontline faller med 0,7 prosent. Ellers er Höegh Autoliners opp 0,4 prosent, mens MPC Container Ships styrkes 0,2 prosent.
BlueNords produksjonen fra Tyra-huben i Nordsjøen ble langt svakere enn ventet. Nå kuttes prognosene kraftig både for tredje og fjerde kvartal. Aksjen faller 1,3 prosent.
Bevegelser
Etter børsens stengetid på torsdag annonserte Nordic Semiconductor at det vil hente 100 millioner dollar i en emisjon. Pengene skal gå til refinansiering av balansen, gjennom tilbakebetaling av et 100 millioner dollar stort brolån etter de strategiske oppkjøpene av Neuton.ai og Memfault.
NOD-aksjen stiger 1,1 prosent.
REC Silicon meldte onsdag kveld at selskapet har inngått en kortsiktig låneavtale med Hanwha «for å finansiere selskapets presserende driftskapitalbehov». Det presiseres i meldingen at REC ikke har tilstrekkelig tilgjengelige kontanter til å dekke gjeld og andre forventede driftsmessige kontantstrømkrav i 2025, og at det snarlig vil være behov for ytterligere finansiering.
På fredag faller REC-aksjen for tredje dag på rad, og er ned 2,1 prosent. Den siste uken har aksjen stupt 37,2 prosent.
Akobo Minerals har fullført sin finansielle restrukturering, hvor et lån fra Monetary Metals utvides til juli 2027, med en årlig rente på 22 prosent. Det liker markedet, som sender Akobo-aksjen opp 3 prosent.
Morrow Bank , med Christen Sveeas (20,7 prosent) som største aksjonær, har solgt unna enda mer av bankens dårlige kredittlån i Finland. Motparten er Siler Point Capital og den brutto bokførte verdien av lånene er på rundt 72 millioner euro, tilsvarende 845 millioner kroner. Det er en solid økning fra andre kvartal, da Morrow solgte samme type lån i Finland for 9 millioner euro til Kredinor. Etter andre kvartal var størrelsen av dårlige lån banken eide på rundt 250 millioner euro.
Morrow-aksjen stiger svakt 0,4 prosent på fredag.
Wallenius Wilhelmsen annonserte på fredag en logistikkontrakt i Australia, hvor selskapet venter å få inntekter på rundt 100 millioner dollar. Varigheten på kontrakten er på 3 + 1 år.
Wallenius-aksjen stiger 1,2 prosent.
Aker Horizons stiger 7,8 prosent etter å ha vært opp over 16 prosent tidligere på dagen. Aksjen omsettes fredag eks utbytte på 0,27 kroner. Aksjen har vært i vinden etter at de unge investorene Ulf Huse og Andreas Hofstad ble nummer to og tre på aksjonærlisten i selskapet.
De tror at Aker vil bruke børsskallet til å børsnotere Stargate-satsingen. Nordea sår tvil om dette, og peker på at Aker har tidligere brent seg på å ri bølger i kapitalmarkedet, slik det gjorde med den grønne bølgen for fire–fem år siden.
Ellers har Storebrand fått seg ny finansdirektør, etter at Lars Aa gir seg etter 14 år i stillingen. Kjetil Krøkje tar over stillingen.
Storebrand-aksjen faller 0,5 prosent.