Nok en senator angriper Norge

«Jeg er fortsatt ekstremt bekymret for investeringsbeslutningene til NBIM som tar for seg amerikanske selskaper», skriver den amerikanske senatoren Dave McCormick i et brev til Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt, ifølge en artikkel i Jewish Insider.

I brevet starter han med å si han er «veldig oppmuntret» over Norges «signifikant økte forsvarsutgifter» og at USA får tilgang til norske militærbaser. I tillegg til at norsk gass reduserer Europas avhengighet av russisk energi.

Det tar imidlertid ikke lang tid før McCormick langer ut mot Norges Bank og Oljefondets beslutning om å ekskludere og selge seg ut av nok et amerikansk selskap.

Mener Oljefondet politiseres

Den amerikanske senatoren skriver videre til ambassadør Huitfeldt at han har tatt saken direkte opp med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), men at svarene han fikk ikke var «tilfredsstillende».

I brevet til Huitfeldt legger McCormick ved brevene han har sendt til USAs handelsminister Howard Lutnick og handelsrepresentant Jamieson Greer.

Der holder McCormick lite tilbake på kritikken mot Norge.

McCormick skriver at Lutnick og Greer må adressere «den forstyrrende politiseringen» av Oljefondet. Der sier han at den norske boikotten utgjør en form for «økonomisk krigføring» mot USA.

I tollforhandlingene med Norge mener McCormick at alle mulighetene må være på bordet når dette skal adresseres.

Det inkluderer «toller, restriksjoner på Norges Banks tilgang til USAs finansmarkeder og visasanksjoner på personer som er involvert i beslutninger som har negativ effekt på amerikanske selskaper», skriver han i brevet.

Tidligere på fredag advarte finansprofilen Pål Ringholm om at Norges Banks retningslinjer nettopp kan gjøre flere amerikanske senatorer irriterte, og at det kan øke risikoen for norske pensjonspenger.

– Jeg håper de involverte er klar over at i det øyeblikket man politiserer Oljefondet, så skaper det en nasjonal boikott av selskapene, sier Ringholm.

Problematiserer norske retningslinjer

McCormick trekker frem den globale bevegelsen Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), som har som målsetting å stanse investeringer i Israel, og sier at Oljefondets salg av Caterpillar er direkte med på å fremme målsettingen til BDS.

«Dette grepet kommer på toppen av Norges Banks allerede dokumenterte historie av å ta for seg amerikanske energi- og forsvarsselskaper», skriver McCormick, og angriper Oljefondets etiske retningslinjer:

«Fondet har implementert ESG-investeringsretningslinjer som eksplisitt ekskluderer investeringer i selskaper som bedriver "produksjon av kull eller kullbasert energi", inkludert de største amerikanske kullprodusentene.»

Han peker også på det han mener er paradoksale norske retningslinjer, hvor Norge beskyttes av amerikanske atomkapabiliteter, men samtidig forbyr investeringer i produksjonen av atomvåpen.

Det inkluderer selskaper som Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin og Northrop Grumman – selskaper som han mener er livsviktige i forsyningen av det norske forsvaret med forsvarmateriell.