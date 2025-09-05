President Donald Trump inviterte en gruppe av de mest profilerte tech-toppene i USA til Det hvite hus torsdag. De skulle vise fram satsing på kunstig intelligens og skryte av investeringene selskapene lover i USA i årene som kommer.
Flere av tech-sjefene var også til stede under innsettelsen hans som president.
Sjefene snakket i store ord om teknologiske framskritt, men Trump var mest opptatt av pengene og hvor mye hvert selskap ville investere i USA i årene som kommer – trolig med tanke på arbeidstallene som kom i dag.
Se hele videoen og hvordan toppene uttrykte seg i videoen øverst.
Han tok runden rundt bordet og spurte hvor mye hver enkelt ville investere i landet.
Mark Zuckerberg fra Meta svarte 600 milliarder dollar – over 6.000 milliarder kroner. Tim Cook fra Apple sa det samme. Sundar Pichai i Google sa 250 milliarder dollar. Da Trump kom til Microsoft, svarte Satya Nadella 75 til 80 milliarder i USA i år.
– Bra. Veldig bra, svarte Trump.
Én AI-topp byttet ut med en annen
En som ikke var invitert, var Elon Musk. Den tidligere Trump-allierte brøt offentlig med presidenten tidligere i år. På plassen hans satt i stedet en rival innen kunstig intelligens – Sam Altman fra OpenAI.
Google-rettssak
Google-sjef Sundar Pichai pustet lettet ut etter rettsavgjørelsen i selskapets favør denne uken.
En dommer hadde avvist justisdepartementets krav om å splitte opp Google, og Alphabet-aksjen spratt til ny rekord.
– Jeg er glad det er over, sa han.
Gates vil utrydde sykdommer
Bill Gates benyttet anledningen til å rose det Trump gjorde med vaksiner under pandemien, og sa at han nå i sin andre fase av karrieren fokuserer på global helse.
– Presidenten og jeg snakker om å ta amerikansk innovasjon til neste nivå for å kurere og til og med utrydde noen av disse sykdommene, sa han.
Gates nevnte polio, HIV og sigdcelleanemi blant sykdommene han vil forsøke å utrydde.