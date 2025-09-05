Månedens viktigste tall løfter New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent, Dow Jones er opp 0,2 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,07 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,9 prosent til 14,85.

Dagens høydepunkt

«I dag er det liten tvil om hva som blir høydepunktet. Nemlig, den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) for august: Dette er et av de mest avgjørende datapunktene inn mot Feds rentebeslutning nå i september», understreket Handelsbanken i sin morgenrapport fredag.

Fasit viser non-farm payrolls på 22.000 i august, langt unna forventningene på 73.000 nye sysselsatte. Andelen arbeidsledige var 4,3 prosent i august, opp fra 4,2 prosent i juli.

– Er tallene så svake at det lukter resesjon?

– Nei, ikke når man ser indikatorene for arbeidsmarkedet samlet. Ledigheten trender opp, men mindre enn vanlig i forkant av resesjoner. Men det er ingen grunn til å tvile på rentekutt nå, Trump eller ikke, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.

Tesla

Tesla har lagt frem et forslag om en ny kompensasjonsavtale for konsernsjef Elon Musk verdt opptil 1.000 milliarder dollar. Ifølge selskapets børsmelding fredag er planen utformet for å binde Musk til Tesla i minst ti år til.

For å utløse hele pakken må Musk oppfylle en rekke mål de neste ti årene. Aksjen stiger 1,9 prosent i åpningsminuttene.