Broadcom trosset børsfallet

Torsdag viste tre rapporter at USAs jobbmarked raskt blir verre, og fredag bekreftet «nonfarm payrolls»-tallene for august dette. Sysselsettingen utenfor landbruket økte med bare 22.000, samtidig som arbeidsledigheten steg til 4,3 prosent. På forhånd var henholdsvis 75.000 og 4,3 prosent ventet. Arbeidsledigheten i USA har ikke vært høyere siden oktober 2021, under coronapandemien.

De skuffende jobbtallene bidro til at gullprisen fikk et løft, mens renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner sank. Derivatmarkedet priser nå inn en 72 prosent sannsynlighet for at styringsrenten kuttes med minst 0,75 prosentpoeng innen nyttår. I aksjemarkedet var Europas Stoxx 600-indeks og USAs S&P 500 henholdsvis 0,2 prosent høyere og 0,4 prosent lavere ved halv fem-tiden fredag.

På New York-børsen var Broadcom-kursen rundt 10 prosent høyere. Selskapet meldte om en årlig inntektsvekst på uventet høye 22 prosent i tredje regnskapskvartal, og dessuten overrasket inntjeningen pr. aksje positivt. De sterke tallene skyldtes hovedsakelig skyhøy etterspørsel etter kunstig intelligens-brikker. Også guidingen for det inneværende kvartalet oversteg konsensusestimatet med en god margin.

I IT-sektoren var Docusign en annen børsvinner, med en kursoppgang på mer enn 7 prosent. Programvareselskapet la frem overraskede sterke topp- og bunnlinjetall for sitt andre regnskapskvartal og jekket dessuten opp guidingen for hele året. Igjen drives mye av veksten av nye kunstig intelligens-relaterte produkter.

Lululemon-kursen stupte derimot nesten 16 prosent. Konsernet, som er godt kjent for sine yogabukser, nedjusterte for andre gang sin prognose for årets omsetning, mens inntjeningen pr. aksje nå ventes å bli 12,77–12,97 dollar, heller enn 14,58–14,78 dollar.

Klesprodusenten anslår nå at Trumps tollavgifter vil krympe bruttoresultatet med 240 millioner dollar. Justeringene kom etter at Lululemon meldte om fallende etterspørsel i USA samt uventet svake inntekter i andre regnskapskvartal. Et problem er visst nok at konsernets utvalg av klær er blitt en smule «kjedelig» og at rivaler som Alo Yoga og Vuori tar markedsandeler.