Oppdrettsaksje steg på skyhøy omsetning

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ukens siste handelsdag med en nedgang på 0,2 prosent. Da handelen stengte i Tollbugata 2 på fredag markerte det et ukesfall for hovedindeksen på 1,2 prosent.
Fra klokken 12 startet oljeprisen å falle, og dro med seg hovedindeksen ned.
Ved stengetid hadde prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 2,2 prosent til 65,50 dollar siden midnatt. Den lettere WTI-oljen hadde falt 2,3 prosent til 62 dollar. TTF-gassen hadde falt 0,8 prosent til 32,17 euro pr. megawatt.
Equinor var dagens nest mest omsatte aksje, og den falt 1,4 prosent i løpet av handelen. Aker BP falt 1 prosent, mens Vår Energi-aksjen gikk ned 1,1 prosent.
Oljefrakteren Frontline klatret 1,8 prosent. Ellers falt Höegh Autoliners 0,3 prosent, mens MPCC steg 0,5 prosent.
Bevegelser
Etter børsens stengetid på torsdag annonserte Nordic Semiconductor at det vil hente 100 millioner dollar i en emisjon. Pengene skal gå til refinansiering av balansen, gjennom tilbakebetaling av et 100 millioner dollar stort brolån etter de strategiske oppkjøpene av Neuton.ai og Memfault.
Tegningskursen er ikke kjent, og NOD-aksjen falt 0,5 prosent til 155 kroner.
I sluttauksjonen hoppet omsetningen av oppdrettsselskapet Mowi drastisk da det ble omsatt 4 millioner aksjer til en kurs på 206,40 kroner, ifølge Infront. Det tilsvarer over 800 millioner kroner. Samlet omsetning på fredag var 956 millioner, godt over andreplass Equinors omsetning på 573 millioner.
Mowi-aksjen steg 0,4 prosent.
Morrow Bank , hvor Christen Sveeas' 20,7 prosent gjør ham til største eier, har solgt unna enda mer av bankens dårlige kredittlån i Finland. Motparten er Silver Point Capital og den brutto bokførte verdien av lånene er på rundt 72 millioner euro, tilsvarende 845 millioner kroner. Det er en solid økning fra andre kvartal, da Morrow solgte samme type lån i Finland for 9 millioner euro til Kredinor. Etter andre kvartal var størrelsen av dårlige lån banken eide på rundt 250 millioner euro.
Morrow-aksjen falt 0,4 prosent på fredag.
Akobo Minerals har fullført sin finansielle restrukturering, hvor et lån fra Monetary Metals utvides til juli 2027, med en årlig rente på 22 prosent. Det likte markedet, som sendte Akobo-aksjen opp 6,2 prosent.
Wallenius Wilhelmsen annonserte på fredag en logistikkontrakt i Australia, hvor selskapet venter å få inntekter på rundt 100 millioner dollar. Varigheten på kontrakten er på 3 + 1 år.
Wallenius-aksjen steg 0,3 prosent.
Dagens vinneraksje var Arctic Fish, som steg 18,8 prosent, uten at det var registrert nyheter om selskapet. Inify Laboratories var dagens største taper, som falt 10,7 prosent, også uten selskapsnyheter.
REC Silicon meldte onsdag kveld at selskapet har inngått en kortsiktig låneavtale med Hanwha «for å finansiere selskapets presserende driftskapitalbehov». Det presiseres i meldingen at REC ikke har tilstrekkelig tilgjengelige kontanter til å dekke gjeld og andre forventede driftsmessige kontantstrømkrav i 2025, og at det snarlig vil være behov for ytterligere finansiering.
På fredag falt REC-aksjen for tredje dag på rad, og er ned 3,8 prosent. Den siste uken har aksjen stupt 38,3 prosent.
Aker Horizons steg 11,7 prosent, etter å ha vært opp over 16 prosent tidligere på dagen. Aksjen ble fredag omsatt eks utbytte på 0,27 kroner. Aksjen har vært i vinden etter at de unge investorene Ulf Huse og Andreas Hofstad ble nummer to og tre på aksjonærlisten i selskapet.
De tror at Aker vil bruke børsskallet til å børsnotere Stargate-satsingen. Nordea sår tvil om dette, og peker på at Aker har tidligere brent seg på å ri bølger i kapitalmarkedet, slik det gjorde med den grønne bølgen for fire–fem år siden.
Til slutt kan det nevnes at Storebrand har fått seg ny finansdirektør, når Lars Aa gir seg etter 14 år i stillingen. Kjetil Krøkje tar over direktørstillingen.
Storebrand-aksjen falt 0,6 prosent på fredag.