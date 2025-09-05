Oppdrettsaksje steg på skyhøy omsetning

Saken oppdateres

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ukens siste handelsdag med en nedgang på 0,2 prosent. Da handelen stengte i Tollbugata 2 på fredag markerte det et ukesfall for hovedindeksen på 1,2 prosent.

Fra klokken 12 startet oljeprisen å falle, og dro med seg hovedindeksen ned.

Ved stengetid hadde prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 2,2 prosent til 65,50 dollar siden midnatt. Den lettere WTI-oljen hadde falt 2,3 prosent til 62 dollar. TTF-gassen hadde falt 0,8 prosent til 32,17 euro pr. megawatt.

Equinor var dagens nest mest omsatte aksje, og den falt 1,4 prosent i løpet av handelen. Aker BP falt 1 prosent, mens Vår Energi-aksjen gikk ned 1,1 prosent.

Oljefrakteren Frontline klatret 1,8 prosent. Ellers falt Höegh Autoliners 0,3 prosent, mens MPCC steg 0,5 prosent.

Bevegelser

Etter børsens stengetid på torsdag annonserte Nordic Semiconductor at det vil hente 100 millioner dollar i en emisjon. Pengene skal gå til refinansiering av balansen, gjennom tilbakebetaling av et 100 millioner dollar stort brolån etter de strategiske oppkjøpene av Neuton.ai og Memfault.

Tegningskursen er ikke kjent, og NOD-aksjen falt 0,5 prosent til 155 kroner.

I sluttauksjonen hoppet omsetningen av oppdrettsselskapet Mowi drastisk da det ble omsatt 4 millioner aksjer til en kurs på 206,40 kroner, ifølge Infront. Det tilsvarer over 800 millioner kroner. Samlet omsetning på fredag var 956 millioner, godt over andreplass Equinors omsetning på 573 millioner.

Mowi-aksjen steg 0,4 prosent.