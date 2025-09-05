Onsdag 10. september slipper SSB inflasjonstall, og sjeføkonomen mener disse kan være særlig avgjørende for et eventuelt rentekutt fra Norges Bank denne måneden.

– Inflasjonstallene er blant de viktigste tingene som kan avgjøre om det blir rentekutt eller ikke, og Norges Bank legger fortsatt ganske stor vekt på den løpende inflasjonen, sier Knudsen.

Han forklarer videre at inflasjonstallene kom inn høyere enn Norges Bank ventet forrige måned, med samlet prisvekst på 3,3 prosent og en kjerneinflasjon på 3,1prosent. For september venter sentralbanken at samlet inflasjon stiger til 3,5 prosent, mens kjerneinflasjonen holder seg stabil på 3,1 prosent.

Regionalt nettverk Norge

Torsdag 11. september kommer også tallene for regionalt nettverk, en undersøkelse fra Norges Bank om den økonomiske utviklingen i norske bedrifter og næringer.

– Forrige måling viste det at det fortsatt går greit med norsk økonomi, med noe vekst i bedriftene. Denne gangen blir det spennende å se om det er noen negative utslag, særlig for bedrifter som eksporterer varer, i

kjølvannet av høyere tollsatser fra USA, sier Knudsen og fortsetter:

– Bedriftsmålingen vil også gi oss innsikt i hvordan det går i ulike bransjer, særlig om det er mer positive takter for bygg- og anlegg, og hvordan det går med oljenæringen etter noen signaler om nedbemanning.

Inflasjonstall USA

Samme dag slippes også KPI-tallene for inflasjonen i USA, og sjeføkonomen er spent på om inflasjonen vil øke videre.

– Inflasjonen har tikket oppover. Ved forrige måling var samlet inflasjon 2,7 prosent, mens kjerneinflasjonen lå på 3,1 prosent. I april var inflasjonen nede i 2,3 prosent, mens kjerneinflasjonen lå på 2,8 prosent. Vi er spent på om Trumps tollsatser og annen politikk vil øke inflasjonen videre, sier sjeføkonomen.

Andre tallslipp

Onsdag 10. september – Inflasjonstall Kina

Torsdag 11. september kl. 14.15 – Rentemøte i Eurosonen

Fredag 12. september kl. 16.00 – Forbrukerstemning USA.