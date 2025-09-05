Nedgang på Wall Street: Tesla stiger tross omstridt avtale

Klokken 19.00 norsk tid er Nasdaq- indeksen ned 0.19 prosent, og S&P 500 svekkes 0.44 prosent. Den industritunge Dow Jones har i skrivende stund falt 0.5 prosent.

VIX- indeksen, også kjent som fryktindeksen, er opp 3.27 prosent til 15.8 poeng. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten står i 4,079 prosent.

Bevegelser

Tesla stiger 3 prosent etter styret i selskapet foreslo en ny lønnspakke for konsernsjef Elon Musk på nesten 1.000 milliarder dollar over det neste tiåret. Lønnspakken har imidlertid en rekke betingelser, som blant annet at Tesla når en markedsverdi på 8.500 milliarder dollar innen 2035, mot dagens omtrent 1.000 milliarder dollar.

Andre målsetninger er å levere 20 millioner biler, oppnå 10 millioner abonnementer for fullstendig selvkjøring (FSD), levere 1 million Optimus Humanoid roboter, og å ha 1 million robottaxier i kommersiell drift.

Kompensasjonen vil skje i form av tildeling av om lag 400 millioner aksjer over 12 transjer.

Teknologiselskapet Broadcom stiger 11 prosent til 340,7 dollar etter at de torsdag kveld rapporterte inntekter for tredje kvartal på 15,952 milliarder dollar, opp 22 prosent mot tredje kvartal i fjor.

«Broadcom oppnådde rekordomsetning i tredje kvartal, drevet av fortsatt sterk etterspørsel etter skreddersydde AI-akseleratorer, nettverksteknologi og VMware, skrev Hock Tan, konsernsjef i Broadcom i børsmeldingen som fulgte rapporten.

«Inntektene fra AI økte med 63 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 5,2 milliarder dollar. Vi forventer at veksten vil fortsette i fjerde kvartal, med AI-relatert halvlederomsetning som øker til 6,2 milliarder dollar».