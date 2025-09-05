Nedgang på Wall Street: Tesla stiger tross omstridt avtale

Klokken 19.00 norsk tid er Nasdaq- indeksen ned 0.19 prosent, og S&P 500 svekkes 0.44 prosent. Den industritunge Dow Jones har i skrivende stund falt 0.5 prosent.
VIX- indeksen, også kjent som fryktindeksen, er opp 3.27 prosent til 15.8 poeng. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten står i 4,079 prosent.
Bevegelser
Tesla stiger 3 prosent etter styret i selskapet foreslo en ny lønnspakke for konsernsjef Elon Musk på nesten 1.000 milliarder dollar over det neste tiåret. Lønnspakken har imidlertid en rekke betingelser, som blant annet at Tesla når en markedsverdi på 8.500 milliarder dollar innen 2035, mot dagens omtrent 1.000 milliarder dollar.
Andre målsetninger er å levere 20 millioner biler, oppnå 10 millioner abonnementer for fullstendig selvkjøring (FSD), levere 1 million Optimus Humanoid roboter, og å ha 1 million robottaxier i kommersiell drift.
Kompensasjonen vil skje i form av tildeling av om lag 400 millioner aksjer over 12 transjer.
Teknologiselskapet Broadcom stiger 11 prosent til 340,7 dollar etter at de torsdag kveld rapporterte inntekter for tredje kvartal på 15,952 milliarder dollar, opp 22 prosent mot tredje kvartal i fjor.
«Broadcom oppnådde rekordomsetning i tredje kvartal, drevet av fortsatt sterk etterspørsel etter skreddersydde AI-akseleratorer, nettverksteknologi og VMware, skrev Hock Tan, konsernsjef i Broadcom i børsmeldingen som fulgte rapporten.
«Inntektene fra AI økte med 63 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 5,2 milliarder dollar. Vi forventer at veksten vil fortsette i fjerde kvartal, med AI-relatert halvlederomsetning som øker til 6,2 milliarder dollar».
Ellers på Wall Street faller Amazon 1 prosent, mens Apple faller 0,15 prosent. Microsoft faller 2,66 prosent, Alphabet stiger 0,64 prosent, Meta faller 0,13 prosent. Nvidia faller også 3 prosent.
Ny all-time high for gullgruveaksjer
Gullprisen nådde toppnotering på 3.600,030 dollar, noe som sender gullgruveaksjene Newmont og Agnico Eagle opp henholdsvis 3- og 2,57 prosent. Sistnevnte handles nå for 152,21 dollar, og nådde en ny all-time-high på 152,71 dollar tidligere fredag.
– Årsaken til stigningen er enkel fordi nå kan sentralbanksjef Jerome Powell se både stagnasjon og inflasjon i økonomien. Det betyr stagflasjon som foreløpig bare er forventet å vare noen måneder frem til rentekutt gir reflasjon rundt årsskiftet med både økt veksttakt og stigende inflasjon og gullhårsøkonomi på starten av neste år med økt vekst kombinert med redusert inflasjonstakt, sier Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes.
– For at gullprisen og gullgruveaksjene skal fortsette å være verdens beste investering i 2026 som i 2025 forutsetter det at Donald Trump fortsetter å rote til amerikansk økonomi som han har gjort så langt i år. Oddsene for at Donalds sirkus med verdensøkonomien fortsetter er dessverre høyt så lenge han er President. Det kan bety tre nye år der gull og gullgruveaksjer gjør det bedre enn de burde, fortsetter han.
Makro
Antall sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i USA, Non-farm payrolls, endte på 22.000 i august, langt unna forventningene på 73.000 nye sysselsatte. Andelen arbeidsledige var 4,3 prosent i august, opp fra 4,2 prosent i juli.
– Er tallene så svake at det lukter resesjon?
– Nei, ikke når man ser indikatorene for arbeidsmarkedet samlet. Ledigheten trender opp, men mindre enn vanlig i forkant av resesjoner. Men det er ingen grunn til å tvile på rentekutt nå, Trump eller ikke, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.