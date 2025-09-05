Svake jobbtall sendte Wall Street i rødt

De tre toneangivende indeksene nådde intradag rekordhøye nivåer, og S&P 500 var opp 0,5 prosent til 6.531,5 poeng. Nasdaq og Dow Jones var henholdsvis opp 0,8 og 0,3 prosent.

Utover dagen snudde imidlertid indeksene, og S&P 500 endte ned 0,42 prosent, mens Nasdaq og Dow Jones falt henholdsvis 0,15 og 0,51 prosent.

Tesla viste vei

Tesla steg 3 prosent etter at styret i selskapet foreslo en ny lønnspakke til konsernsjef Elon Musk på nesten 1.000 milliarder dollar over det neste tiåret. Lønnspakken har en rekke betingelser, som blant annet at Tesla når en markedsverdi på 8.500 milliarder dollar innen 2035, mot dagens 1.120 milliarder dollar.

Andre betingelser er å levere 20 millioner biler, oppnå 10 millioner abonnementer for fullstendig selvkjøring (FSD), levere 1 million Optimus Humanoid roboter, og å ha 1 million robottaxier i kommersiell drift.

Teknologiselskapet Broadcom utmerket seg også og endte opp 9,4 prosent til 334,9 dollar etter at de torsdag kveld rapporterte inntekter for tredje kvartal på 15,952 milliarder dollar, opp 22 prosent mot tredje kvartal i fjor.

«Broadcom oppnådde rekordomsetning i tredje kvartal, drevet av fortsatt sterk etterspørsel etter skreddersydde AI-akseleratorer, nettverksteknologi og VMware, skrev Hock Tan, konsernsjef i Broadcom i børsmeldingen som fulgte rapporten.