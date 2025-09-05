Svake jobbtall sendte Wall Street i rødt

De tre toneangivende indeksene nådde intradag rekordhøye nivåer, og S&P 500 var opp 0,5 prosent til 6.531,5 poeng. Nasdaq og Dow Jones var henholdsvis opp 0,8 og 0,3 prosent.
Utover dagen snudde imidlertid indeksene, og S&P 500 endte ned 0,42 prosent, mens Nasdaq og Dow Jones falt henholdsvis 0,15 og 0,51 prosent.
Tesla viste vei
Tesla steg 3 prosent etter at styret i selskapet foreslo en ny lønnspakke til konsernsjef Elon Musk på nesten 1.000 milliarder dollar over det neste tiåret. Lønnspakken har en rekke betingelser, som blant annet at Tesla når en markedsverdi på 8.500 milliarder dollar innen 2035, mot dagens 1.120 milliarder dollar.
Andre betingelser er å levere 20 millioner biler, oppnå 10 millioner abonnementer for fullstendig selvkjøring (FSD), levere 1 million Optimus Humanoid roboter, og å ha 1 million robottaxier i kommersiell drift.
Teknologiselskapet Broadcom utmerket seg også og endte opp 9,4 prosent til 334,9 dollar etter at de torsdag kveld rapporterte inntekter for tredje kvartal på 15,952 milliarder dollar, opp 22 prosent mot tredje kvartal i fjor.
«Broadcom oppnådde rekordomsetning i tredje kvartal, drevet av fortsatt sterk etterspørsel etter skreddersydde AI-akseleratorer, nettverksteknologi og VMware, skrev Hock Tan, konsernsjef i Broadcom i børsmeldingen som fulgte rapporten.
Ellers på Wall Street falt Amazon 1 prosent, mens Apple falt 0,17 prosent. Microsoft falt 2,65 prosent, mens Alphabet steg 1,04 prosent. Meta steg 0,49 prosent og Nvidia falt 2,7 prosent.
Klesgigant stuper
Treningstøyforhandleren Lululemon endte ned 18,58 prosent. Selskapet rapporterte torsdag kveld inntekter for tredje kvartal på 2,23 dollar per aksje. Det er en forbedring mot samme periode i fjor på 2,18 dollar, men langt under forventning på 2,9 dollar.
Selskapet nedjusterte samtidig guidingen for inntjening og omsetning for 2025, og inntjening per aksje ventes nå mellom 12,77 dollar til 12,97 dollar for året. Tidligere guiding var mellom 14,58 og 14,78 dollar.
Gullprisen i all-time-high
Gullprisen nådde toppnotering på 3.600,030 dollar, noe som sendte gullgruveaksjene Newmont og Agnico Eagle opp henholdsvis 3- og 2,57 prosent. Sistnevnte handles nå for 152,21 dollar, og nådde en ny all-time-high på 152,71 dollar tidligere på fredag.
Gullprisen står i skrivende stund i 3595 dollar, og er med det opp over 36 prosent siden årsskiftet.
Oljepris
Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 2 prosent til 65,6 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 2,27 prosent til 62 dollar fatet.
Den amerikanske naturgassen falt 1,2 prosent til 3,03 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) falt 1,6 prosent til 32,04 euro/MWh
Svake jobbtall sendte rentene ned
Antall sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i USA, Non-farm payrolls, endte på 22.000 i august, langt under forventningene på 73.000 nye sysselsatte. Andelen arbeidsledige var 4,3 prosent i august, opp fra 4,2 prosent i juli.
10-års renten falt 8,5 basispunkter til 4,091 prosent, mens 30-års renten falt 10,3 basispunkter til 4,77 prosent. 2-års renten falt 6,4 basispunkter til 3,53 prosent.