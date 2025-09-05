Den 30- årige amerikanske obligasjonsrenten har falt i løpet av andre halvdel denne uken fra 5 prosent onsdag til 4,77 prosent fredag kveld.

Ifølge Nyhetsbyrået CNBC sendte markedet de globale rentene opp etter en kjennelse﻿ fra en føderale ankedomstol om at de fleste av Trumps importtoller kan være ulovlige. Avgjørelsen skal ha reist muligheten for at Washington måtte refundere milliarder av dollar som ble samlet inn fra avgiftene.

Byr på utfordringer

I et intervju med CNBC mente Nolbepris-vinnende økonom Joseph Stiglitz at obligasjonsmarkedet kanskje nå ikke tar fullt hensyn til den finanspolitiske utfordringen verdens største økonomi står overfor, og mener at tollsatsene byr på større utfordringer enn ventet.

– Det Donald Trump ikke ser ut til å forstå, er at det tar tid for selskaper å omstille forsyningskjedene sine. På kort sikt må de derfor forholde seg til de eksisterende forsyningskjedene, og samtidig betale høye tollsatser, sier han og fortsetter:

– En reell indikator på at markedet ikke tror at ting blir godt forvaltet var gjenspeilet i en beregning av tiårige fremtidige realrenter, som har steget fra 2 prosent til rundt 2,5 prosent.

Nyhetsbyrået skriver videre at bekymringene rundt den amerikanske finanspolitiske utviklingen har økt i år, ettersom «flere analyser pekte på at Trumps nylige budsjettplaner ville legge til flere tusen milliarder dollar til underskuddet i løpet av det neste tiåret, på et tidspunkt hvor underskuddet allerede utgjør mer enn 6 prosent av bruttonasjonalproduktet.