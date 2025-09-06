Trumps liste er klar: Disse kan erstatte Powell

De siste månedene har ikke Donald Trump lagt skjul på at han har vært svært misfornøyd med den sittende sentralbanksjefen Jerome Powell, og har gjort det klart at han har tenkt å utnevne en sentralbanksjef som er mer på linje med hans ønske om raske rentekutt.

Powells Fed har derimot holdt rentene uendret hele året på grunn av bekymring for at Trumps tollsatser kunne gjenantente inflasjonen.

I mai utløper likevel Powells rolle som sentralbanksjef, og ifølge amerikanske medier har Trump nå uttalt at han har plukket ut tre kandidater til å ta over rollen.

Den inkluderer hans rådgiver Kevin Hassett, tidligere Fed-guvernør Kevin Warsh og nåværende Fed-guvernør Christopher Waller, ifølge Reuters.

Hassett har vært en pålitelig forsvarer av Trumps tollsatser og andre politikker, og er enig med presidenten i at Fed har holdt rentene unødvendig høyt, mens Warsh har gjentatte ganger etterlyst et «regimeskifte» i Fed.

Dette er favoritten

Av de tre kandidatene er det derimot nåværende Fed-guvernør Christopher Waller som flere ganger er blitt pekt ut som favoritten til å overta rollen som sentralbanksjef etter Powell.

Trumps rådgivere skal være imponert over Wallers vilje til å sette pengepolitikk basert på prognoser fremfor nåværende data, samt hans inngående kjennskap til sentralbanksystemet som helhet.

Ved rentebeslutningen i slutten av juli var Waller én av to medlemmer i Fed-styret som stemte mot beslutningen om å holde styringsrenten uendret for femte gang på rad.

Han og kollega Michelle Bowman, begge nominert av Trump, foretrakk et kutt på 0,25 prosentpoeng, med henvisning til økende tegn på svakhet i arbeidsmarkedet.

Mulig september-kutt

Ifølge Reuters vil valget av en ny sentralbanksjef få stor betydning for finansmarkedene, som nøye følger med på renter, inflasjon og sentralbankens uavhengighet.

Jobbveksten i USA svekket seg kraftig i august, og arbeidsledigheten økte til nivå på 4,3 prosent, opplyste Arbeidsdepartementet fredag. Dette bekreftet at arbeidsmarkedet var i ferd med å svekkes.

Powell påpekte i forrige måned at det fantes nedadgående risiko i arbeidsmarkedet som «kan tilsi» en forsiktig justering av pengepolitikken. Dette ble tolket av markedet som at han sannsynligvis ville støtte et rentekutt på en kvart prosent i september.

Det er langt unna de flere prosentpoengene i kutt som Trump har krevd.